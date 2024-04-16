減肥｜增飽腹感6款食物藜麥花生醬　最後1樣奧米加3多三文魚7倍！

不肚餓，但又心思思想吃？減肥恐怕遙遙無期？其實只要多吃蛋白質及膳食纖維豐富的食物，便可避免因「口痕」而多吸收額外熱量。



女士們怕胖而強抑食慾，誰知下一餐暴食填補缺失，因而有機會多吸收額外熱量而逐步致肥。想長效及健康控制食量，多吃蛋白質及膳食纖維豐富的食物，以下6大食物有助你有抑制肚餓。

1 花生醬（Peanut Butter）：

2湯匙的花生醬，含有190卡路里，其中75%來自脂肪，花生醬的脂肪，一半來自單元不飽和脂肪，屬於較健康的脂肪物質。而2湯匙的花生醬，所含的蛋白質約等於38克的瘦牛肉。花生醬的熱量雖然比較高，但營養成份非常豐富，一份花生醬麥包多士是健康的小食選擇，還有助控制食慾和減低飢餓感。

一份花生醬麥包多士不但營養豐富，還有助控制食慾。（VCG）

2 鷹嘴豆（Chickpeas）：

怕吃花生醬致肥，可以食用蛋白質同樣豐富的鷹嘴豆代替，鷹嘴豆膳食纖維高也可抑制飢餓感，做沙律、煮咖喱或做沾醬也非常美味。

鷹咀豆同樣蛋白質豐富，有助抑制飢餓感。（VCG）

3 吞拿魚（Tuna Fish）：

低卡又蛋白質豐富，飽和脂肪含量低，奧米加三脂肪酸（DHA及EPA）更有益心臟。若選擇罐裝吞拿魚，應選鹽水浸，不要揀油浸，免攝入過量油脂。

吞拿魚更富含奧米加三脂肪酸（DHA及EPA）有益心臟。（VCG）

4 藜麥（Quinoa）：

膳食纖維高，可增加腸胃蠕動，而且高蛋白、低脂肪、低熱量、有飽足感汞不含麩質，是不少減肥人士的「瘦身食物」，因此藜麥亦被喻為超級食物。

藜麥高纖低卡更是減肥人士恩物。（VCG）

5 糙米（Brown Rice）：

是稻米脫殼後的米，外表粗糙，日本稱為玄米。糙米的米糠層含有纖維、鎂、鋅、磷、鉀等礦物質，胚芽含有蛋白質和維生素B，營養成分多元。但吃全穀糙米比較容易脹氣，需充分咀嚼。

糙米是稻米脫殼後的米，外表粗糙但蘊含豐富礦物質。（VCG）

6 奇亞籽（Chia Seed）：

奇亞籽最為人認識是豐富的omega 3脂肪酸，含量比三文魚多7倍，有助保持肌膚彈性、紓緩壓力。另外，纖維是大米的9.8倍，有效增強飽腹感，促進腸胃蠕動。奇亞籽可任意加到飲品或製成奇亞籽布丁，有煙煙韌韌的口感。

奇亞籽奧米加3脂肪酸含量比三文魚多7倍，纖維是大米的9.8倍，可配搭不同食物，口感煙韌。（VCG）

對於容易感到食慾高漲，初嚐吃素而感到肚空空，或常因肚餓而失眠的人，以上的食物都可延長飽腹感，當然有其他食物可選，重點是同時擁有豐富蛋白質及高纖維，另外記得多喝水！

想知以上食物如何烹調，可以參考我們以下5個食譜：

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