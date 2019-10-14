【入廚貼士】不鏽鋼鍋6個常見錯誤用法　延長使用壽命只需3個步驟

廚房的其中一個好夥伴當然是廚具，有廚具才可以開爐煮食。最多人購買的多數是不鏽鋼鍋，因為它較耐用而且傳熱快，不少新手都會入手一個，可是不鏽鋼鍋跟其他鍋不同，需要好好照顧才會增加它的使用壽命。以下6個錯誤使用示範，大家一定要避免！

錯誤1. 於冷水中加鹽

用不鏽鋼鍋的話，謹記切勿在水未滾時就把鹽加進去，因為這樣會令鍋表面出現一些難以回復的小坑洞，影響表面及使用壽命。

錯誤2. 未冷卻便清洗

不少人害怕難清潔，會在料理完成後便立刻用冷水清洗不鏽鋼鍋。這是不對的！因為在熱鍋沖上冷水有可能會讓鍋子發生變形或出現裂痕的情況。

錯誤3. 沒有清潔不鏽鋼鍋上的水漬

不知道你有沒有發現不鏽鋼鍋上會出現一些白色的水漬？如何清先也清洗不走，其實那些是水質中的鈣，主要成因是因為清潔後沒有把水抹乾，在1個星期至數個月內便會變成白色的水漬。

白色的水漬是水分中的鈣。（《How to Remove Mineral Deposits from Stainless Steel Cookware》截圖）

按下圖看如何「去掉白色水漬」的方法：

按圖看餘下3個不鏽鋼鍋錯誤用法：

+ 4 + 3 + 2

定期養鍋延長不鏽鋼鍋壽命！

不鏽鋼鍋跟人的皮膚一樣，需要定期保養才能保護表層，建議每半個月至一個月可以養鍋一次，令表層細孔含有油脂，維持一定的品質同時減低黐底的機會。

按圖看3個養鍋步驟：