【入廚貼士】玉子燒濕潤鬆軟只需1樣材料　日本料理達人親授4秘技

蛋料理素來受歡迎，各個國家都有自己煮蛋的方法，而日本人其中一種大受歡迎的蛋料理，正正就是玉子燒！香港人都喜歡食玉子燒，近年更有些玉子燒專門店，有明太子玉子燒、粟米玉子燒等等，但最正宗的玉子燒又是如何製作？日本綜藝節目中，家務達人就分享了自己的4大貼士，讓玉子燒更濕潤、更鬆軟。

日本綜藝節目《生活小貼士》不時請來各種家務專家上節目，他們各有所長，其中一個經常登場的正是「家務A夢」。他本名松橋周太呂，暱稱「家務A夢」由「多啦A夢」演變而來，他本身精於各種生活小智慧，亦私藏了不少煮食心得，曾出書分享家務貼士。日本媽媽幾乎每個都要為小朋友做便當，但總會有以下煩惱，要不就是想不到煮甚麼，要不就是食物放涼了已經不好味，再加熱會影響品質。

松橋周太呂本身是位搞笑藝人，當他化身家務達人出動時，就有「家務A夢」稱號。（《生活小貼士》節目截圖）

這個就是家務A夢製作的「絕品便當」，即使由早上等至中午才吃，也不會影響口感和味道。（《生活小貼士》節目截圖）

家務A夢就在節目中介紹自己製作的便當，裡面的材料即使是過了幾小時再食，都依然美味無比，包括：蔬菜通粉沙律、腐皮薯仔燉肉、麻油梅子飯等，但筆者認為最吸引的就是玉子燒！在節目中，他分享了4種煮日式玉子燒的秘技，不但一學就識，而最神奇的，是這種製法的玉子燒口感綿密鬆軟，過了幾小時都依然濕潤。

這就是家務A夢所做的玉子燒，加入了一種零食，讓它口感和味道提升！（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇家務A夢的玉子燒4大秘技：

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切開一看，家務A夢做的玉子燒明顯氣泡較少，感覺綿密，即使放了4小時都沒有變乾變硬。（《生活小貼士》節目截圖）

節目組邀請主持人和嘉賓試食玉子燒，眾人食過都讚口不絕，請看下圖睇他們的評價：