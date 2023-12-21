保暖食物｜抵抗嚴寒加促血氣運行　20種保暖食物紅棗芝麻葱都得

撰文：尹嘉蔚
出版：更新：

寒冷冬至｜連日氣溫急降，12月22日「冬至」天文台預告氣溫可能得攝氏8度左右。天氣好凍更容易惹上感冒及關節痛，中醫講到「血行百病除」，如果體溫提升有助紓緩痛症。促使身體保暖的食物，可在飲食中加入一些辛溫、補血、健脾及補腎的食物調養體質，令身體產暖的食物主要歸納為四大類，容易接觸到的食材，如肉桂粉、薑黃粉加入熱飲一起享用已相當有效。

中醫認為人體易冷，因陽氣不足，食用四大類別食物有助促進氣血循環。（Alisa Anton/Unsplash）

中醫認為人體易冷，因陽氣不足，食用四大類別食物有助促進氣血循環。記者請教註冊中醫師潘仲恆有關有利身體保暖的食物，潘醫師指大部分溫暖脾胃的食物也有助為身體保暖，脾胃好，促進氣血生成及循環，身體自然溫暖。

請按圖了解哪20種食物有助保暖︰

+42

薑黃粉點食有效？

記者有時候自製「黃金奶」保健暖身，「黃金奶」即在煮奶（植物奶或牛奶）之際，加入薑黃粉煮滾，1杯240毫升，約加入1/2-1/4茶匙薑黃粉，不加糖，但會加少許黑胡椒增強保健效果。薑黃素不溶於水，僅溶於脂肪，因此將薑黃加入奶類、湯類煮滾，及烹調時用更合適。

「黃金奶」（Golden Milk）適合四季飲用，秋冬更宜，它源起印度，在經痛及睡得差時，可自製薑黃奶，有助暖宮、緩和經痛及有助入眠。薑黃味濃而不濁，味道舒服。(資料圖片/龔嘉盛攝)

相關文章︰【保暖食物】女人怕冷3原因　10大紅色食物薑棗茶沙參湯溫補氣血

請按下圖了解女性怕冷3大原因︰

+8
【健康湯水食譜】茶樹菇黑豆合桃湯　立冬後養生湯助改善四肢冰冷【花草茶療】肉桂水果茶改善手足冰冷　肉桂蘋果卷小心愈吃愈熱氣【健康湯水食譜】防流感素湯　薯仔合桃眉豆湯健脾解毒【冬天保暖】體質「虛」易受寒邪侵襲　溫熱及補血食物可驅寒補身【花草茶療】楓糖羅勒檸檬茶解胃脹　九層塔金不換甜羅勒點分辨？【健康湯水食譜】紅棗椰子雞湯　養血補氣適合女士產後調理
01教煮
飲食健康資訊
中醫
寒冷天氣警告