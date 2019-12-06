【入廚貼士】燜燒杯7大使用及清潔貼士　教你一招扭開緊鎖杯蓋！

近日天氣溫度下降，是燜燒杯或保溫杯出動的日子，在寒冷的天氣下喝一口熱湯真的令人感到暖在心頭。不過當你扭不開杯蓋時便相當煩惱，不但不能吃下杯內食物，更不知該如何入手才能打開杯蓋！此時需要猛男？乾毛巾？橡筋？浸熱水？事實上只要它，便可以輕鬆打開！

早幾年前，燜燒杯因能烹製菜餚而掀起過一段熱潮，儘管不是用其燜焗功能，也可以當保溫杯使用。雖然燜燒杯簡單易用，而且保溫能力強，可是亦有一個壞處便是有機會扭不開蓋！經常使用的用家便知道當燜燒杯加入熱食後，蓋上杯蓋待數小時後，未必能夠輕易扭開，在寒冷的天氣下更會經常遇到。原因是燜燒杯的杯蓋是由塑膠製成，放入熱食會增加杯內壓力，若然壓力太大，杯蓋便難以扭開。

燜燒杯因有燜焗及保溫保冷功能受到OL及年輕夫婦的喜愛。（資料圖片）

坊間有不少扭開杯蓋的小秘技如用乾毛巾、用橡筋、浸熱水等等。筆者曾經都一一嘗試過，也並非次次成功。其實扭開燜燒杯杯蓋都毋須用上以上的方法及工具，只需要一支牙籤便可！

按圖看扭開燜燒杯杯蓋妙法：

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燜燒杯跟保溫杯分別

坊間有不少食譜教授用燜燒杯快捷「煮食」的方法，事實上燜燒杯跟保溫杯的原理和功能也是一樣的。根據消委會指兩者同樣利用真空隔熱原理保溫，品牌稱的燜焗功能，是指將食物保持於攝氏60度或以上4至6小時，讓已經煮熟的食物更腍更入味。正確使用的確可以減省製作食物的工序及節省能源。

其實燜燒杯跟保溫杯是一樣，所以又有大開口保溫杯之稱。（左：燜燒杯、右：保溫杯）

市面上的燜燒杯款式眾多，有不同品牌亦有大大小小的容量，選購及使用時又有什麼地方需要注意呢？

按圖看消委會建議7個選購、使用及清潔燜燒杯貼士：