【健康飲食】日本300位名醫票選10大健康食材　第一位竟然是它！

在日常生活中我們常常也會把健康飲食掛在嘴邊，同時也從不同的媒體接收不同的健康資訊如食物、營養補充品等等。不過健康食材眾多，那一款是我們最常接觸到而又富含營養的健康食材呢？

想知道最健康的食材，當然要詢問醫生的意見！日本TBS電視台節目「名医のTHE太鼓判」曾邀請了300位名醫共同票選出心目中最健康的食材，不少食材都是我們日常在超市都可以輕易找到，而且更有不少是超級食物！300位名醫選出了10款健康食材，頭3名更是意想不到！

（日本TBS電視台節目「名医のTHE太鼓判」截圖）

第10位：蘋果（12票）

（日本TBS電視台節目「名医のTHE太鼓判」截圖）

一日一蘋果除了令醫生遠離自己外，更有助潤肺！日本呼吸器專業醫師大谷義夫指出蘋果含有多酚等豐富抗氧化物質，能幫助改善肺部及支氣管發炎問題。

一日一蘋果可令肺部回復青春！有日本蘋果果農每一天都進食一個蘋果，檢查後發現肺部的年齡是46歲，比實際年齡年輕21歲。（日本TBS電視台節目「名医のTHE太鼓判」截圖）

而且蘋果含有的果膠可能有助於降低醣類、膽固醇被腸道吸收的速度，也能改善排便、預防中風、心肌梗塞等問題。

第9名：泡菜（13票）

（日本TBS電視台節目「名医のTHE太鼓判」截圖）

日本醫學博士白澤卓二指泡菜中的植物性乳酸菌比動物性乳酸菌，更能夠順利到達腸道，有助整腸、增加腸內益菌。此外1克的泡菜已含有1億個乳酸菌，有助預防及緩解便秘問題。

泡菜中的乳酸菌「Lactobacillus sakei HS-1」活化免疫力的功效是雙歧桿菌的100倍之多。（GettyImages）

按圖看餘下8種名醫票選出最健康食材：

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資料參考：日本TBS電視台節目「名医のTHE太鼓判」