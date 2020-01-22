【入廚貼士】鑄鐵鍋開鍋保養6大貼士　黑白琺瑯塗層原來有分別？

鑄鐵鍋（生鐵）近年愈來愈多人愛用，因其美觀時尚可點綴廚房外，更因鑄鐵的續熱能力及傳熱能力好，當鍋中的食物滾燙後仍能保持一定的熱度，更是一種非常適合用於電磁爐的廚具，故此即使價格昂貴，亦深受歡迎。不過由於鑄鐵鍋的材質是鐵，如果沒有日常保養便好容易會生鏽，不能再用。

了解鑄鐵鍋保養前，先要了解自己家中的鑄鐵鍋是哪一種，因為不同的鑄鐵鍋需要注意的事項也是不一樣。市售的鑄鐵鍋有3種：普通鑄鐵鍋（沒有塗層）、黑色琺瑯塗層鑄鐵鍋、白色琺瑯塗層鑄鐵鍋。

你家中的是哪一種鑄鐵鍋？（資料圖片）

按圖了解各種鑄鐵鍋特色：

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鑄鐵鍋開鍋5步驟

一般有琺瑯塗層鑄鐵鍋都可以不用做開鍋的步驟，因為其塗層已經有保護作用，只要做好日常護理及使用適當，塗層也是不會變質。相反普通鑄鐵鍋（沒有塗層）表面都會有一層防鏽油（Pre-season）來避免鍋具生鏽，建議使用前先開鍋，有助去除雜質及異味。

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鑄鐵鍋保養6大貼士！

用鑄鐵鍋最怕便是生鏽！而生鏽的條件是水與空氣，所以（1）清洗完後即刻擦乾是保養鑄鐵鍋最重要的步驟。不然你的鍋一晚後會出現一條條生鏽的痕跡。不少人也會認為鑄鐵鍋需要上油來製作保護層，對於有琺瑯塗層的鑄鐵鍋上油與否，可以自行決定；對於沒有琺瑯塗層的鑄鐵鍋便建議清洗後上油。

（1）清洗完後即刻擦乾以防生鏽（資料圖片）

按圖了解其餘５個保養鑄鐵鍋貼士：

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資料參考：台灣節目《健康2.0》