【西芹營養】補腎護肝防骨質疏鬆　西芹8個令你驚訝的益處！

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西芹，有人因為它的草青味而不喜歡它，亦有人愛它的爽脆口感。早前走過超級市場，看到很多蔬菜糧食都被搶購一空，惟獨看到角落的西芹無人問津，大概是太多人不喜愛它的氣味的緣故吧！但其實常吃西芹對身體的好處甚多，可能會令你喜出望外！

新冠肺炎疫情持續，沒有太大必要還是不要到人多的地方，亦盡量減少外出吃飯。因此，記者到街市或超級市場時都會多買一些食材，準備幾日的分量。西芹就是其中一款記者很喜歡買的蔬菜，價錢便宜，而且可以貯存很久，一兩個星期都不成問題。雖然有人並不喜歡它的味道，覺得太重草青味，但西芹是一種好處甚多的食物，更是健康五青汁的其中一樣材料，以下這些西芹好處你們又知道嗎？

西芹好處甚多，以下的好處你又知道多少呢？(freepik)

按圖看西芹的８大好處：

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西芹的好處甚多，多吃對身體有益。記者最近經常留在家中，很少外出，亦沒有好好做運動，長胖了不少，看來都要好好改變一下自己的生活習慣，多吃些西芹！不過記者缺乏生吃西芹、喝五青汁的勇氣，那股草青味的確令人難以接受，但是作為小炒、家常菜，卻很不錯呢！不妨參考以下食譜。

【西芹炒雞柳食譜】簡易家常菜20分鐘完成！加1樣食材令雞肉變滑

西芹炒雞柳食譜

參考資料：DR.NANDI/Health.com/Healthline

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