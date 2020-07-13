【入廚貼士】炸雞髀皮脆肉嫩5大貼士　加3樣調味料保持色澤金黃！

煎雞翼還是炸雞髀？無疑兩者都深受男女老幼的喜愛，或者有人會更愛雞髀，因那大大塊皮和啖啖雞肉，令人無法抗拒。可是在家自製炸雞髀時，總怕它肉太厚，高溫下令外焦燶內不熟，焦燶的雞皮的確讓炸雞髀的魅力大減。其實只要用以下介紹的調味料便可以令炸雞髀保持完美金黃色！

上次介紹過煎雞翼貼士，反應不俗，於是今次介紹下午茶必食之選炸雞髀！雞髀比雞翼的面積大得多，而且肉質較厚，更難掌握火候，感覺更容易皮熟肉不熟，新手的結局好像只有油淋淋又皮燶的雞髀。事實並非如此！有齊麥芽糖、白醋及黑醋為雞髀「化妝」便成完美金黃香脆炸雞髀！

下午茶餐的炸雞髀加薯條，試問有誰不愛？（ig @ asiacheapfood）

香港的高質炸雞髀小店主要是以大件作為賣點，但在家中沒有較大的爐火，未必可以做到。但在家中仍然可以做到香脆多汁的炸雞髀！

按圖看金黃香脆炸雞髀6大貼士：

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瑞士雞髀、生炸雞髀、鹽焗雞髀...你最愛那一款雞髀？每一款的雞髀各有特色，個人認為只要做到金黃色脆皮及肉質嫩滑多汁已經是一隻好雞髀！炸靚雞髀同煎靚雞翼一樣，需要加多練習才可成功。以下的食譜便是用最受歡迎的蜜汁調味：

【蜜汁燒雞髀食譜】金黃皮滑啖啖肉 2個動作唔怕半生熟！

蜜汁燒雞髀食譜

資料參考：《開心大發現》