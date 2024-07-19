大暑飲食宜忌｜宜吃苦少肉中醫推13食物+6湯水　清熱去濕養陰生津

大暑是每年最熱的日子，通常於7月22至24日之間，今年大暑是22日，這種天氣如果需要外出，還是要注意解暑，多食用清熱去濕的食物。註冊中醫師邱穎琳就推薦了多種「大暑」有關的飲食宜忌，還有湯水茶飲等。



大暑宜吃苦、清淡食物 勿刻意進補

大暑有三候，一候腐草為螢、二候土潤溽暑、三候大雨時行；古人深信螢火蟲由腐草變成，其實只是牠們產卵於枯草上，而大暑正是卵化的時候，螢火蟲破繭而出。至於土潤溽暑則非常簡單，土地濕潤、天氣潮濕；最後大雨時行，是指時常有大雷雨出現，但暑濕減弱，天氣將慢慢迎向立秋。

大暑天氣酷熱，中醫認為應該多吃味苦、味淡，或是具有清熱、去濕和養陰生津功效的食物。半個月前是小暑日子，但醫師就直指，香港無論是小暑抑或大暑，天氣都偏向濕熱，故此飲食上並無太大分別，不需仔細區分。相反地，她提醒大家在這種天氣不須刻意進補。

請按下圖睇醫師建議的3類大暑適宜食物，以及不建議進食的食品類別：

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大暑宜吃3大類食物

1 清熱去濕類食物

如苦瓜、西瓜、綠豆、菊花、荷葉



2 去濕利水類食物

薏仁、老黃瓜、冬瓜、赤小豆



3 養陰生津類食物

蓮藕、百合、烏梅、山楂



此外，中醫師認為應減少食肉、包括牛肉、豬肉與羊肉等。因為肉是偏補益，但暑天宜吃清淡，故適宜多吃蔬果。另一方面，夏天無需特地進補，應避免飲鹿茸、黃耆、花膠、黨參這些補益湯水。

大暑忌吃食物

牛肉、豬肉、羊肉



大暑宜飲食清淡，冬瓜荷葉薏仁湯利尿清暑熱。（資料圖片）

大暑湯水推介

除了食材，以下將介紹兩種由邱醫師推薦的大暑湯水，前者偏去濕，後者則以清熱為主。不過如果你懶得煲湯的話，最折衷辦法原來是飲綠茶，同樣具備清熱之效。

1. 荷葉冬瓜湯食譜 去濕利尿

請按下圖睇中醫推薦大暑湯水：

材料：冬瓜2斤、荷葉1塊、蓮蓬2個、土茯苓1斤、薏仁2両、蜜棗3粒、水15碗

做法：所有材料洗淨，冬瓜切塊，加水以大火煲滾後，轉小火煲1.5小時即成。

功效：土茯苓去濕健脾，荷葉消暑，配合解暑利小便的冬瓜，以及去濕的薏仁，適合大暑時節清熱去暑，去濕利尿。



2. 燈芯草冬瓜湯食譜 清熱生津

材料：燈芯草2束、淡竹葉1両、冬瓜2斤、薏仁2両、蜜棗4粒、蘆根2両、水15碗

做法：所有材料洗淨，冬瓜切塊，加水以大火煲滾後，轉小火煲1.5小時即成。

功效：燈芯草、淡竹葉清心去火，蘆根清熱生津，冬瓜解暑利小便，適合大暑飲用。



註冊中醫師邱穎琳。（受訪者提供）

以下還有4款適合大暑的湯水食譜

【大暑湯水食譜】銀杏冬菇冬瓜湯 清熱利水消暑解渴

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