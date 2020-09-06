【抗癌食物】冬菇昆布助預防大腸癌　如何煮保留最多抗癌營養素？

怕患上大腸癌，不妨多進食有豐富穀氨酸的食物，透過飲食來預防癌症。穀氨酸食物在日常生活中已能找到，而且美味。

據日本厚生勞動省調查，在日本病患人數最多的癌症，首位是大腸癌，其次是胃癌，再到肺癌。據當局統計，現時每四名大腸癌患者，就有一位過5年後因腸癌死亡。

大腸癌早期成因可能由大腸息肉形成。（恐怖醫學影片截圖）

為什麼有大腸癌？

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據美國癌症協會的醫學雜誌，其中有一項長達20年的研究，調查近5,000人的飲食及健康狀況。發現攝取「穀氨酸」較多的人，患大腸癌的機率少42%。日本帝京大學醫學部外科學講座教授 – 福島亮治醫生指大腸癌的早期成因由息肉而來，穀氨酸能有助抑制息肉形成，從而有機會預防癌細胞。穀氨酸、肌苷酸和單磷酸鳥苷合稱為三大美味成分。在肉類、番茄、芝士及蔬菜中也找到穀氨酸，而昆布中的含量特多。

經常喝昆布湯的人，即使將近50歲，大腸狀態卻近乎完美，按圖有詳解︰

福島亮治醫生表示穀氨酸有助預防大腸癌的功效為近年發現，穀氨酸是氨基酸之一，能使味覺感受到鮮味及美味，從而促進唾液分泌。在頭及腦部中樞內則成為神經傳遞物質，有研究認為對學習及記憶方面有正面影響。另外，穀氨酸有益腸臟，它會用作為腸道的其中一種營養。

穀氨酸如何保護大腸免受致癌物攻擊？

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在京都有所日式餐館和專業機構合作，研究昆布中的穀氨酸，如何烹調令穀氨酸保留更多，含量更高，藉進食後有望減低大腸息肉的形成。負責人村田先生一直致力研究如何從昆布中抽取更多穀氨酸，同時也有利於於昆布上湯進步，做到更鮮及更美味。

按圖可了解高級日本餐廳熬煮昆布上湯得到豐富穀氨酸的方法︰

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不過，一般日本家庭甚少會利用長時間來熬煮上湯，平日煮上湯的常見食材分別有鯷魚乾、鯖魚乾、飛魚乾及乾冬菇。在四者之中，乾冬菇的穀氨酸含量最高，它甚至比昆布熬成的上湯有更多穀氨酸，兼且高出近8倍。

冬菇的穀氨酸含量十分高，有助降低患上大腸癌。（VCG）

如何使冬菇上湯變成預防大腸癌的健康食物？

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如果怕患上大腸癌，不妨多進食有豐富穀氨酸的食物，透過飲食來預防癌症。

參考資料︰《恐怖醫學》176集