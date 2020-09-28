【中秋飯食譜】蔡一傑4道做節菜　胡椒大蝦冰花梅子雞翼各有秘技

新冠肺炎影響下，今年中秋做節或有點不一樣。餐廳四人限聚令仍然生效，一家人未必能同枱吃飯。不少人轉向留家做節聚天倫，簡單的中秋做節菜，不妨參考蔡一傑的小菜食譜︰胡椒大花蝦、冰花梅子雞翼、京都肉排及冬菇蒸滑雞。作為當紅的人氣廚神，《傑少煮意》的菜式，單看菜名已經吸引，似乎蔡一傑捕捉到大眾的口味，經常示範廣受歡迎的家常小菜。

從街市買到的新鮮大蝦，挑走蝦腸，剪走蝦槍，便可起油鑊煎蝦。（傑少煮意影片截圖）

胡椒大花蝦

過時過節，大蝦必佔一席位。紅卜卜又鮮香的大海蝦，簡單清蒸已經令人食指大動，加特調的胡椒汁，惹味噴香，連蝦殼也吮得甘之如飴，是傑少的拿手秘技。

按圖有「胡椒大花蝦」的做法、材料及傑少入廚貼士︰

+ 9 + 9 + 9

冰花梅子雞翼

雞翼該是大眾難以抵擋的美食，酒醃、香煎、油炸、燜焗，手羽先的領導地位誰可匹敵爭先？用冰花梅醬，以梅肉加工而成的酸甜風味醬，襯蕎頭及子薑，開胃醒神，演繹廣東菜精髓。蔡一傑入廚貼士，蕎頭不能久煮，否則口感不爽不甜，略炒已可。

蔡一傑在處理冰鮮雞翼及豬扒時落足心機，將食材「放血」浸洗，幽默地稱雞翼也可死得眼閉了。（傑少煮意影片截圖）

按圖有「冰花梅子雞翼」的做法、材料及傑少入廚貼士︰

+ 18 + 18 + 18

京都肉排

京都肉排，是一道「去骨」呈啖啖肉的料理，源於京都骨，味道酸甜，屬江浙菜系，味道跟咕嚕肉、無錫排骨及糖醋排骨十分相近。肉排酥香，醬汁甜鹹有度，腴而不肥。傑少入廚貼士，炸豬扒4分鐘至九分熟，筷子便可穿透豬扒，油滾時夾起，豬扒不油膩。

按圖有「京都肉排」的做法、材料及傑少入廚貼士︰

+ 12 + 12 + 12

冬菇蒸滑雞

此道簡易家常菜，作為大魚大肉複雜菜式的緩衝，一蒸食得！洗浸清理好雞件後斬開，跟料頭一起醃入味，記得花雕酒先行，待酒香進入雞肉，最後落油包封，大火蒸雞13分鐘，熄火燜2分鐘，雞嫩無比。

按圖有「冬菇蒸滑雞」的做法、材料及傑少入廚貼士︰

+ 13 + 13 + 13

參考資料︰傑少煮意Remus Kitchen