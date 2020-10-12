【迷你廚具】直立煮蛋杯神器2步做好　7分鐘蛋卷自動升起方便懶人

煎蛋卷對於你來說是否很困難？倒蛋漿、煎、翻面，不擅下廚的人更會手忙腳亂。用大火怕烘焦；用細火雞蛋不成型，不能翻轉......不過，若以上步驟透過直立式「煮蛋杯神器」的話，可以濃縮至兩步完成。

直立式「煮蛋杯神器」將煎蛋卷及奄列過程簡化。（shegoestoseoul）

煎好的蛋卷可提供方便早餐。（shegoestoseoul）

蛋卷神器呈圓筒形，韓國所出的產品直徑為9厘米，360度加熱烹調食材，以電動操作，外層為耐熱防燙物料，內部有不黏塗層，方便清潔。加入蛋漿及不同配料，烤5-7分鐘蛋卷自動升起，能成為愛蛋族、上班族、懶人及無火煮食的幫手。

按下圖可參考蛋卷神器的食譜︰

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除了以上這款來自韓國的蛋卷神器，早年美國已有非常類似的產品「Egggmaster」，尺寸與保溫杯差不多，專門製作sausage-shaped omelette（如香腸般的奄列），讓你方便輕鬆做早餐及下午茶、直立式烹調作賣點，擺脫開鑊煎蛋或煎蛋黏鑊的煩惱。

蛋卷可配不同材料創作，成麵包餡或早餐、小食。（amazon_EGGMASTER）

按圖蛋了解蛋卷神器如何操作︰

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