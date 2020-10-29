【廚具】醫生建議3種廚具一定要掉！隨時食菌落肚甚至患腦退化症

想煮得一手好菜，廚具的選擇也相當重要。不過有些鍋具用久了很可能會有耗損，亦非每個人都適用。台灣一位腎臟科醫生，就在節目上分享3個廚具陷阱，當你的鍋具出現以下情況，就是時候要更換了！

台灣節目《健康2.0》早前就邀請當地的腎臟醫科權威顏宗海醫生現身，講解3種他眼中不應使用的廚具，原來腎臟病人忌用鋁鍋，否則隨時會患上腦退化症。至於其餘兩種廚具，若出現在你的家中，也最好不要再使用，或是參考下文的保養小貼士。

顏宗海醫生是台灣林口長庚紀念醫院腎臟科教授級主治醫師，同時是臨床毒物中心主任。（影片截圖：《健康2.0》）

請按下圖睇顏宗海醫生建議要棄掉的3類廚具：

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若想木製砧板更耐用，不能單用暖水清洗，《讀者文摘》曾介紹過用白醋、鹽、雙氧水、梳打粉或檸檬等清潔，以下逐樣介紹它的殺菌原理和方法，但記緊清潔完需徹底晾乾。

【入廚貼士】廚具更耐用5大技巧 教你保護易潔鑊、木砧板除菌…

請按下圖睇木砧板的幾個清潔方式：

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此外，除了以上幾款廚具，大部分家庭都會擁有易潔鑊。消委會曾對市面上不同品牌的易潔鑊評分，並作出7點保養建議。

請按下圖睇消委會對易潔鑊保養的7個建議：

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資料來源：《健康2.0》