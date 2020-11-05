【廚具保養】清洗不鏽鋼鍋簡單2招除污漬　敷膜不費力還原立立令!

廚具用久了，難免在表面上留下不少污漬。以不鏽鋼鍋為倒，不管內外都有一撻撻茶色的油漬，無論如何擦洗，那些污漬依然不褪，之後又有新的污漬積聚，久而久之成了陳年污漬惹人煩厭。其實只要為它做個facial敷一敷面膜，便可令它煥然一新，新鍋一樣。 攝影：余曉彤

清洗鍋蓋油污的秘訣，早前已分享過，至於日用夜用的不鏽鋼鍋呢？每個人的家中都會有個不鏽鋼鍋，傳熱快又易打理，煮麵燉菜煲湯樣樣皆能。但即使廚藝再好，不燒焦不過火，用久了還是會留下一點點茶黑色的「戰績」，淪為「食之無味棄之可惜」的廚具了。

不銹鋼鍋煮麵燉菜煲湯樣樣皆能，但用久了還是會留有「戰績」，難以清理。（Castorly Stock@Pexels）

對於不鏽鋼鍋，以下會分享2個輕而易舉的清潔方法，筆者決定把它稱為「不鏽鋼鍋的深層清潔面膜」，即使是漆黑的鍋面經過面膜的清潔後，都變得立立炅、嶄新如初，效果驚為天人！製作面膜的素材及工具也可輕易找到，而且非常便宜！

不鏽鋼鍋清潔用料簡單，每一種清潔方法成本都不需$20。（余曉彤攝）

不鏽鋼鍋清潔面膜：白醋+鹽

按圖看方法1「白醋+鹽」做法：

+ 7 + 7 + 7

不鏽鋼鍋清潔面膜：梳打粉+水

不只有白醋和鹽適用於清洗不鏽鋼鍋的油污，另一款廚房清潔寶梳打粉亦可輕鬆擦洗！

按圖看方法2「梳打粉+水」做法：

+ 9 + 9 + 9

總結測試

記者嘗試2個方法後，認為「梳打粉+水」的方法較慳水慳力，塗上梳打粉糊後等待數小時再輕輕一抹便已完成，快捷方便。其次，一盒梳打粉價錢相宜，而且用途多多，是廚房不可缺少的寶物！

至於白醋+鹽同樣都可以去除污漬，但一定要用百潔布才可有效清除，難免會刮花鍋身，若是名牌廚具或新鍋，不建議使用。

不鏽鋼鍋保養法

雖然以上方法可以把不鏽鋼鍋污漬去除，但其清潔及保養也不可忽視！只要正確使用鍋具，便可延長它的壽命，持久耐用。以下是不鏽鋼鍋的正確使用方法及注意事項，請按圖看：