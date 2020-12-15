【食物安全】吮蝦頭等於吸毒？細菌重金屬3大原因蝦頭不能吃

做冬過節團年飯，蝦是筵席中的常客，白灼蝦、蒜蓉蝦、豉油皇大蝦…蝦身啖啖肉，至於甘香的蝦頭該不該吃？毒物專家與營養師均不建議吃蝦頭，並不是因為怕膽固醇過高，而是兩個更重要的原因，呼籲不要吃蝦頭。

蝦頭有很多內臟，包括心、胃、肝、胰臟和卵巢都集中在頭部。（Laborratte/Pixabay）

蝦頭藏甚麼？

蝦頭有很多內臟，包括心、胃、肝、胰臟和卵巢都集中在頭部。

在頭部靠近口器那一側是蝦鰓，蝦腮和蝦腸是蝦進行過濾食物和排泄的地方，一般會有排泄物殘留，蝦死後還有細菌滋生，蝦腮不可吃。胃囊位於蝦頭上方，用於消化食物。蝦頭內的黃色部分是蝦的肝及胰臟，即所說的「蝦膏」，並非排泄物。蝦的卵巢也在蝦頭內，成熟後變蝦籽，蝦籽是可吃的。

吸吮蝦頭有一定食用風險，主要有以下3大原因，請按圖︰

+ 11 + 11 + 11

8類人不宜食用蝦 免敏感嘴腫加重病情

患哮喘、痛風、子宮肌瘤、甲狀腺機能亢進症、高尿酸血症、關節炎及高血壓的人不適合吃蝦，以免加重病情。對抗生素過敏的人也不宜吃蝦，特別是蝦頭，台北毒物科專家楊振昌認為，釣蝦場或養殖業者若使用抗生素，一般來說投藥量不太高，因此不致於會造成人體中毒，但對抗生素過敏的人，如果吃蝦頭，可能出現嘴巴腫起，皮膚眼睛紅癢等問題。

海鮮的膽固醇大部份分佈在頭、膏及卵之內，例如蝦頭、蟹膏及魚子。（網上圖片）

蝦膽固醇比雞蛋低 高血壓者不宜吃蝦膏

提到蝦頭，不少人聯想到膽固醇問題，海鮮的膽固醇大部份分佈在頭、膏及卵之內，例如蝦頭、蟹膏及魚子等。台灣營養師倪曼婷表示，隨著蝦的品種不同，每隻蝦頭膽固醇含量約8至13毫克，每隻雞蛋則含250至293毫克膽固醇。吃蝦會造成高膽固醇在於所吃的分量，進食愈多，愈易攝取更多的膽固醇，高血壓患者不宜進食蝦膏。據食安中心資料，蝦肉的膽固醇，每100克蝦則有181毫克。

【同場加映】蝦頭變黑唔新鮮？食用安全成疑 蝦膏原來是......

按圖拆解蝦膏、蝦頭疑問︰

+ 9 + 9 + 9

參考資料︰ETtoday / 健康2.0 / 元氣網