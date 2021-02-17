洗筷子貼士｜1束筷子搓洗惹菌損健康！專家建議筷子消毒法每周1次

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-17 19:00

洗筷子別再整把搓！將筷子在手心來回滾動清洗，也許是很多人都用的洗筷子方式，專家卻認為這樣洗筷子不周全，筷子尖用來定色的重金屬物質因磨擦而脫落，筷尖凹槽位置更無法徹底清潔，長遠或影響健康。如何洗筷子才正確？

專家指將筷子在手心來回滾動清洗不適當，（尹嘉蔚攝）

據台灣自由時報報導，搓洗筷子並非好方法，專家建議用完的筷子應單支清洗，使用百潔布來回刷淨，尤其筷尖要順著細縫清洗，加強潔淨。洗完的筷子，不宜未抹乾就放在筷子筒或乾碗機，否則下方會因長期潮濕而發霉、發黑，當洗淨筷子後，要先放在通風位置，待水分先瀝乾。

在手心來回滾動清洗筷子，筷尖凹槽位置更無法徹底清潔，長遠或影響健康。（Andraz Lazic/Unsplash）

此外，筷子是否需要更換？或用了多久宜更換？專家指當筷子表面出現刮痕，或有斑點狀痕跡，應避免使用。見木筷及竹筷起毛邊，容易滋生細菌，不應再使用，沒出狀況的筷子也應該定期消毒。

按圖看專家建議筷子的消毒方法及購買貼士︰

+ 5 + 5 + 5

此外，「揀啱筷子好緊要！」著名風水師李丞責師傅在新春電節節目中表示，每對筷子都可揭示個性、運程及心性，以物鑑人。即是不同材質、顏色及形態等的筷子，依個人喜好，可從中窺探一下選擇者的某些性格及心中想法。

風水師指每對筷子都可揭示個性、運程及心性，以物鑑人。（Juan Encalada/Unsplash）

按圖重溫李丞責師傅揭露的「選筷子玄機」︰

參考資料︰台灣自由時報/ TVB《天天開運王》