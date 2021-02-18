入廚貼士｜切番茄3妙招完整不流汁　切塊切片一樣得用刀有講究？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-18 13:39

有誰不會切番茄？但在切番茄時，砧板仍然保持乾淨，茄汁、茄籽不會到處都有才真正是切番茄高手。

切番茄塊，從凹陷處下刀。（VCG）

切番茄時手起刀落，茄籽、茄汁承勢噴出，造成當中的營養大流失。下廚新手掌握以下幾個訣竅，可完整切出番茄塊之餘，果汁亦不流失，營養更好地被保留下來。

切番茄塊 從凹陷處下刀

觀察番茄的形狀，不是完整的球形，尤其是番茄的頂部，皆有凹凸起伏。當切番茄塊，例如做番茄炒蛋，跟以下建議的方式切，可得最完整的番茄塊及營養。

請按下圖參考完整切番茄塊的方式︰

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切番茄片 沿縫隙慢鋸

若是做沙律切番茄片，便不可像切塊時沿果肉切，並一定會切到番茄籽，因此施力跟切法均重要。

切番茄片，沿縫隙慢鋸。 （VCG）

請按下圖參考完整切番茄片的方式︰

+ 3 + 3 + 3

任何形狀 稍微急凍都好切

將番茄放入雪櫃急凍10至15分鐘後取出，讓番茄籽稍微凝固，無論切塊、切片或切粒都方便，茄汁也不會通處流。急凍的時間不要過久，否則急凍再解凍，番茄的口感會變得軟爛。若是用於磨茄蓉，獲取濃縮的番茄風味，急凍後再解凍的番茄最適合。

番茄濃湯食譜

吃番茄3大重點 獲取最充分營養

番茄可以生吃，也可以熟吃；可以冷食，亦可熱食。番茄的料理方法多樣，如何吃番茄可獲取更充分營養？番茄中最為人認識的是含有豐富的茄紅素（Lycopene），茄紅素是類胡蘿蔔素的一種，是強大的抗氧化物，有助減少自由基對身體的傷害、延緩老化，和避免某些癌症、糖尿病或心臟病的發生。

吃番茄連皮吃最有營養，因番茄的茄紅素存在細胞壁內。（資料圖片）

請按圖了解吃番茄3大重點以獲取最多營養︰

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