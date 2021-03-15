【燻魚】厚實鯇魚做出蘇式燻魚甘甜美味　免除煙燻過程半粒鐘搞掂

夜半酣酒江月下，美人纖手炙魚頭。──清•鄭板橋

中國烹飪法中的「燻」，是將醃過的生料或熟料，用米、糖、蔗渣、茶葉、樟葉、松葉、果木等燃料，通過燻爐產生煙，把生或熟的原料燻至熟，或燻至着色及入味。上海的燻魚做法，源自江蘇，又稱為蘇式燻魚，製作方法是油炸浸滷，是中菜中少有的沒有經過煙燻過程，但卻被稱為「燻」的菜式。

在很久很久以前，燻魚的做法比較精緻講究，把炸酥了的魚塊放入醬汁中吸味之後，再置於鐵絲網上，用白炭小火慢烤，並不斷刷上醬汁，使其顏色一致，醬汁稍乾成焦糖，這才成為真正的燻魚，不過這種做法現在已經很少人會做了。

一般用肉質厚實的魚類製作燻魚，包括鯇魚、草魚、青魚等淡水魚，比較講究的宴客菜，就用鯧魚來做燻魚，用日本鯖魚來做效果也甚佳。選擇皮下脂肪比例較厚的魚類，味道會特別甘甜。在上海的餐館及街上的熟食店，都有出售真空包裝的燻魚，是遊客們喜愛的手信之一。