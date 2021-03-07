揀茄子貼士｜粗壯一定好？揀新鮮肉嫩4貼士少渣要看「茄眼」大小

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-07 12:06

如何揀好吃的茄子？在挑選時注意以下4個地方，買到新鮮的茄子就更容易。

挑選有彈性及直挺的茄子為原則，烹煮後會更美觀均勻。（Zen Chung/Pexels）

揀茄子4大要點 茄眼大白肉少籽最好吃

蕭正楠在無線電視節目《Testing Menu》中曾請教法國大廚Nicolas Boutin如何挑戰靚茄子。Nicolas表示好吃的茄子，外皮沒有破損，摸上手肉質結實，富彈性，切開茄子後發現茄肉白淨，少籽或無籽的話，味道及口感也較佳。因為籽會改變煮熟茄子的質感，苦味會較多。簡單說，多籽的茄子，一般苦澀味較多，肉質較硬。有些品種的茄子原生就多籽，但一般來說，少籽或無籽的茄子質素更勝一籌。

買茄子時當然不能切開看看多籽與否，留意4個地方可鑒別優質的茄子。

按下圖了解揀好吃的茄子4大要點︰

+ 7 + 7 + 7

茄子常見品種長短肥瘦 最佳保存方法建議

當買了茄子回家後，建議可先去掉蒂頭，洗淨擦乾，用稍微沾濕的廚房紙或保鮮紙包裹，裝入密實袋中密封，置於蔬果冷藏室，可保存約一星期。

市場上最常見的茄子品種大致有四類︰日本圓茄、麻糬茄、胭脂茄及意大利茄子，它們各具特色，配合適切的烹調方法，可發揮茄子料理美味的魔力。挑選有彈性及直挺的茄子為原則，烹煮後會更美觀均勻。

請按圖了解常見的茄子品種︰

+ 4 + 4 + 4

【同場加映】茄子快速入味4大秘技 不變黑最簡單方法減營養流失

煮過的茄子綿軟細滑，能吸附各式醬汁，例如魚香汁、豆瓣醬和燒汁等。不過茄子皮不易煮熟，味道不易滲透，要將茄子徹底入味，要花的時間頗長，也容易將茄子煮過頭，讓口感過於軟爛，顏色變得又瘀又黑。

將茄子徹底入味有4個方法。（李思敏攝）

按圖參考茄子快速入味的4個方法︰

+ 5 + 5 + 5

參考資料︰食譜自由配