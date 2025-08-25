煎餃子方法｜網民教零失敗秘技 只要1次過下鍋？冰花餃子新手秒懂

煎餃子貼士｜餃子可說是即食麵以外，最受歡迎又美味的comfort food。急凍餃子更可隨時想吃便吃，餃子可以放湯，也可以香煎。近日有網民更分享了一個超簡單的煎餃子方法，不怕焦燶、不怕破皮，第一次便大成功，還有冰花餃子（羽根餃子）的香脆效果！



煎餃子不想它外燶內凍，又黏又破皮，原來方法可以好簡單。（photoAC）

煎餃子貼士｜材料一次過入鍋？

煎餃子最怕它外燶內凍，或餃子皮又黏又破。一般煎餃子會先煎，後加水蒸焗，如想要冰花效果，便加麵粉水。不過，有網民近日就在IG分享一個超簡單的煎餃子方法，只需一次過把材料放入鍋，便可煎出完美無缺、還有薄脆的焦邊效果，他聲稱第一次做便成功了！無論是烹飪初哥或手殘都同樣零失敗！

超簡單零失敗煎餃子，大成功！（tonyong1015＠IG）

冰花煎餃子零失敗做法

材料：

餃子15隻

麵粉1湯匙

水半杯

油1湯匙

芝麻少許，裝修用

做法：

1 鍋內加入麵粉、水，拌勻。

2 加入油，略搖勻。

3 放入餃子，加蓋，以中小火烹煮。

4 至水快收乾時，轉中大火略煎一會。

5 撒點黑芝麻點綴，把餃子翻轉，盛起即成。

煮急凍餃子同樣不用解凍，想避免破皮，又有什麼不失敗秘訣？

煎餃子貼士｜皮脆肉嫩6秘訣熱水煎不油膩 煮水餃如何不破皮？

煮餃子不破皮6大秘訣

1 急凍餃子不用解凍：急凍餃子不用解凍，解凍後餃子皮會黏在一起，應保持乾爽，直接下鍋。



2 加鹽、油：煮餃子應全程用大火，待水煮滾後，放少許鹽和油，再慢慢放入急凍餃子，可令餃子避免黏在一起。



3 鍋要大、水要多：煮餃子的水量要多、鍋子要大，這樣餃子才有足夠空間浮起及膨脹，不會因太擠而黏着。



4 搖晃鍋子：不要用筷子戳破或攪拌水餃，可將鍋子輕輕搖晃，搖晃亦能讓餃子分開。



5 熱水下鍋 再加冷水：水餃剛下鍋時最容易黏底，這時候需要向同一方向攪拌，形成漩渦。當水餃差不多浮起時，便在鍋裏直接加入冷水降溫。



6 不用加蓋：煮水餃時不用蓋鍋，避免把水餃皮燜爛。

