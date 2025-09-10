圍村盆菜800年傳承 由救落難皇帝到舌尖上的非遺　耗時3日為1食材

圍村盆菜｜源於香港、發跡於香港的盆菜，如今已成為香港人中秋、冬至及新年等重要節慶餐桌上的必備佳餚。這道擁有800年歷史的傳統菜式，最早可追溯至南宋末年。然而，新年吃盆菜的習慣，其實並非傳統習俗，其流行竟是源於一個「美麗的誤會」？



圍村盆菜｜非物質文化遺產+健力士世界紀錄 拯救落難皇帝？

相傳在南宋末年，宋帝趙昺為躲避元軍追捕，一路南下逃至新界圍村。村民為款待皇帝，便將家中所有僅有的食材層層疊疊地鋪疊於木盆之中奉上。久經飢餓的宋帝趙昺嘗後盛讚其為「天下最美味的佳餚」。自此，盆菜成為圍村慶祝喜事的傳統習俗，並代代相傳。

盆菜在香港傳承數百年，其獨特的飲食文化意義深遠，至今仍被完整保留。基於其重要的歷史及文化價值，盆菜於2017年正式被列入首批香港非物質文化遺產代表作名錄。此外，香港廣西社團總會更曾於2006年舉行「世紀盆菜宴」，成功錄得23,688人同時享用盆菜，刷新健力士世界紀錄，見證了這項傳統在香港的深厚根基。

圍村盆菜｜正宗盆菜有四季之分 打盆、食盆講規矩

「食盆」是新界圍村人進食盆菜的稱呼。傳統上，圍村人只在春秋二祭、嫁娶滿月、新居入伙、祠堂開光等重大日子，在祠堂內舉辦盆菜宴；而在清明節掃墓時，則有在山頭吃盆菜的習俗，俗稱「食山頭」。

圍村「食盆」，除了有豐富的歷史底蘊，在形式和構造也比城市的盆菜複雜得多，連食材都十分巧究。正宗盆菜是「粗菜」，沒有鮑參翅肚，只有蘿蔔豬皮，使用的食材更有季節之分，選用的必然是當季時令食材。冬天盆菜會以蘿蔔做底，炸生蠔做面；夏天盆菜則以筍蝦做底，炸門鱔放面。

傳統盆菜「打盆」需要跟隨嚴格次序。（非物質文化遺產辦事處）

大廚會將食材層層放入盆中的工序稱為「打盆」。傳統圍村「打盆」有著嚴格的規範，十層食材必須依序堆疊，從底層開始分別為：蘿蔔、豬皮、魷魚、豆腐卜、燜豬肉、雞、肉丸、冬菇、蝦、以及炸魚或炸蠔。盆菜會以木桶盛載，享用時則需要由上而下逐層順序吃，才能吃到盆菜的正宗傳統風味。

圍村盆菜｜傳統盆菜與新年劃上等號 全是美麗的誤會？

盆菜由傳統習俗演變為普羅大眾的節慶美食，則源於一個「美麗的誤會」。1997年香港回歸前夕，屏山鄧氏族人在祠堂舉辦盆菜宴為母慶生，並邀請媒體參與，竟意外地引發了廣泛關注，使「盆菜」一詞在網絡上迅速走紅。

這股熱潮甚至吸引了旅遊發展局的關注，並促成了當年7月1日回歸期間的「千人盆菜宴」，讓盆菜一夜之間「上位」。自此，盆菜便不再限於圍村傳統，成為香港大時大節的代表性美食。

圍村盆菜｜耗時3日製作正宗盆菜 百年傳承始終如一

一盆盆菜雖然價格不貴，其準備工序卻需要耗時長達三日。首先，正宗的盆菜要以柴火烹煮，因此圍村居民會花一天時間上山砍柴備用；次日則用於採購新鮮食材，並將魷魚、豬肉等食材浸泡入味；第三天則需耗費十多個小時，專注炮製盆菜的精髓——圍頭燜豬肉；直到宴席當天，才會重新燒柴火，逐一烹調其他食材與醬料，並進行「打盆」。

儘管現代科技已能簡化許多製作步驟，仍有部分圍村堅守傳統，將正宗製法傳承給後代，新界圍村五大姓氏之首的屏山鄧氏便是其中典範。屏山鄧氏的傳統盆菜製法遵循「傳私不傳外」的原則，父子相傳的手藝至今已傳至第四代，百年來始終如一地堅持著這份技藝，更開設了「屏山傳統盆菜」餐廳，將這項珍貴的傳統飲食文化發揚光大。