無花果大跌價｜惠康fusion4折起/最平竟$1.7個！挑選5招深色就好?

無花果大減價｜土耳其無花果大豐收？一箱箱的土耳其無花果近日充斥超市和街市，一田、百佳、惠康、Aeon全部鬥平大減價，一盒8至12個的無花果，由以往最少八、九十元，現全部低過半價約4折出售，最平$38盒！但仍不及有網友帖文的一盒18個約$32，平均每個只$1.7，還表示「呢個價錢買個紙盒都要」。無花果為什麼突然大降價？挑選時是否愈大個愈大紅大紫就愈好？標籤Size 9是什麼？

無花果潤肺止咳，助降血壓、穩定血糖等好處多多，無花果以土耳其出產最著名，土耳其是全球最大的無花果生產國及出口國，2024年土耳其的新鮮無花果產量已達37.5萬噸。據聯合國糧食及農業組織（FAO）的2022年數據，全球無花果三大生產國為土耳其（約350,000噸）、埃及（約187,873噸）和阿爾及利亞（約112,267噸）。

無花果大跌價｜9月最甜最好味 平均每個$1.7？

土耳其無花果的採收期約在8月中至10月，9月是盛產高峰期，此時的無花果最新鮮、最甜，價錢亦最便宜，是品嚐的最佳時機。早前一田夏日購物賞，無花果每盒原價$89/8-10個，降價$55.9被搶購一空，個個鮮甜美味。旺角生果街市生果出名便宜，同樣是盒裝土耳其無花果，大細相若每盒$55，誰知愈見愈平，各大超市鬥便宜。Market Place $52盒、Aeon $49、惠康$47、Fusion亦賣$47。有網民「見到AEON $49咁平，橫掂買開嘢買返盒伴吓芝士都唔錯，點知返到屋企樓下見到惠康賣緊$47，不過俾人搶晒😁」但回家吃過很滿意「好清甜⋯⋯$49呢個價錢絕對超值😋」

更新：原來真的沒有最平，只有更平，報道出街後，百佳、惠康都推出$40盒（8-12個裝），誰知早兩日（9月20日）更見Fusion售$38！



但怎也不及一位網友，在英國COSTCO看到的便宜，1.3公斤£2.97英鎊（約$32港元）有約18個，平均每個只是$1.7。網民戲謔：「COSTCO食物過剩。。。呢個價錢買個紙盒都要🤣」

按圖看土耳其原箱大裝無花果各店售價：

近日無花果再度跌價，跌穿$40盒，$38，9個-12毎裝（9月13-20日）：

旺角生果街：$55盒/8-10個（9月6日）

Market Place 700克：$52盒/8-10個（9月6日）

Fusion 700克：$47/8-10個（9月6日）

一田 700克：$55.9/8-10個（8月29-9月7日）

Aeon 700克：$49/8-10個（9月6日）（食自己＠FB）

惠康 700克：$47/8-10個（9月6日）

COSTCO@英國1.3公斤：2.97英鎊（約$32港元）/約18個，Class 1（Nottingham x 香港中醫師＠facebook）（9月6日）



惠康原箱大裝無花果700克：$46/9-12個（9月13上午）

惠康原箱大裝無花果700克：$43/9-12個（9月13下午）

fusion原箱無花果700克：$40/9-12個（9月13日）

fusion原箱無花果700克：$44/9-12個（9月16日）

惠康原箱大裝無花果700克：$46/9-12個（9月16日）

fusion原箱無花果700克：$40/9-12個（9月20日）

fusion原箱無花果700克：$38/9-12個（9月20日）土瓜灣店



＊同屬fusion或百佳，原來價錢都會不一樣，據職員所講，蔬果如果存貨太多，價格可以由該分店店長自行調節。



無花果大跌價｜Size大細如何計？數字愈細果實愈大

無花果愈大，果肉愈豐厚美味，亦愈罕有，因而價格愈高，無花果的大小規格一般由Size 8-14，數字愈大代表果實愈小，數字愈小代表果實愈大。Size是以每公斤有多少個無花果計算，例如Size 9，即1公斤約有9-11粒屬於中至大裝，肉厚多汁，多以禮盒盛載。

Size 9，即1公斤約有9-11粒屬於中至大裝，肉厚多汁。

Size 8：約8-10粒，特大（Jumbo）最大最罕有，價格最高，果肉極厚。

Size 9：約9-11粒，大（Large），屬大尺寸，禮盒常見，肉厚多汁。

Size 10：約10-12粒，中大（Medium-Large），中等偏大，性價比高，也很受歡迎。

Size 12：約12-14粒，中（Medium）標準中型尺寸。

Size 14：約14-16粒，細，體型較小，常見於普通包裝。



揀新鮮無花果｜挑選5貼士 飽滿結實有果梗

1 果形飽滿：果實豐厚飽滿，果皮顏色深（不同品種略有不同）。

2 表面無損傷：沒明顯擦傷或裂痕，輕微裂開也可能因熟度高，宜盡快食用。

3 柔軟有彈性：用手輕輕按，觸感柔軟且有彈性。過硬未熟，過軟或滲水可能太熟或變質。

4 果梗結實：別選乾枯或果梗脫落的。

5 淡淡香甜氣味