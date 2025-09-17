日本乾鮑媲美黃金！一顆鮑魚熟成3年　500年獨有的「溏心」秘密

民間素有「一口鮑魚一口金」的說法，鮑魚自明清時期便被譽為「海產八珍」之首，其尊貴地位不言而喻。鮑魚大致可分為鮮鮑、罐頭鮑及乾鮑三類，其中又以乾鮑最為上品。市面上，一罐罐頭鮑魚或僅需數十元，但頂級乾鮑卻往往有錢也難買到。乾鮑的非凡身價，甚至吸引名人將其收藏視為投資。這不禁讓人好奇，究竟是什麼賦予了乾鮑如此非凡的價值？



「世界三大名鮑」日本全上榜 索價22萬的海味之首

位居四大海味——「鮑、參、翅、肚」之首的鮑魚，自古以來就是珍貴名菜。鮑魚之中，又以乾鮑最為矜貴，其主要產地遍佈日本、中國大陸、南非及澳洲。其中，來自日本的網鮑、吉品鮑和禾麻鮑，因其卓越的品質和獨特的製作技術，而享有「世界三大名鮑」之美譽，是乾鮑中的極致珍品。

日本乾鮑被譽為鮑魚中的極品。（株式会社神水）

乾鮑等級通常以「頭」數來衡量，「頭」代表每斤的乾鮑數量，即頭數越少，鮑魚的體積越大，價值就越高，市面上較常見到頭數多的乾鮑，大部分從八頭、十頭、二十頭起。而最頂級的「兩頭鮑」則因稀有，而有「有錢難買兩頭鮑」之說。例如，一斤二頭的野生乾網鮑，其拍賣價曾高達二十二萬港幣；而一斤五頭的日本乾網鮑，索價也近九萬五港幣。

近2頭野生極品溏心大網鮑，估價高達22萬港幣（仕宏拍賣公司）

傳承500年乾鮑製作技術 日本獨有的「溏心」

日本乾鮑之所以價值不菲，核心秘密就在於其獨有的「溏心」——鮑魚經烹煮後，中心呈現晶瑩軟糯的獨特口感。要做到隻隻有溏心，則要仰賴世代相傳、爐火純青的曬製技藝。

相傳日本自江戶時代（1603年）起就已經出產乾鮑，更曾進貢給明末清初之中國皇帝，這項獨門秘技已經傳承逾五百年，其技術更是日本匠人家族世代嚴守，絕不外傳。因此其他產地的乾鮑，即便品質再好，也難以企及這種獨一無二的「溏心」鮑魚。時至今日，大部分過百年歷史的日本乾鮑生產商，仍然保留著古法製作技藝，並主要集中在北海道、青森縣、千葉縣等地。

日本的乾鮑製作技藝已經有500年歷史。（株式会社神水）

天然風乾3個月熟成3年 乾鮑比鮮鮑營養多6倍

乾鮑製作過程繁複，在新鮮捕獲後需要先除殼清洗，然後用鹽漬24小時，其後洗淨再烹煮。之後進行的炭火烘焙是最重要的過程，要減少水分，又要保留「溏心」，時間及火候，全憑師傅經驗。

經過炭火烘焙後，鮑魚需要被穿起，利用天然海風風乾3個月。天然風乾講求天時地利人和，既要確保適度的日曬以防腐，又要避免長時間曝曬影響品質，更要確保曬得均勻。風乾完成後，再由匠人根據大小和品級分類，最終需經歷約三年的熟成，才能成就一顆頂級乾鮑。

乾鮑比鮮鮑有更高營養價值（松山市農林水産部）

由於乾鮑是以新鮮鮑魚自然風乾而成，過程中不添加防腐劑，因此其營養價值得以最大程度保留。有研究指出，乾鮑比起鮮鮑，有多出六倍的蛋白質及礦物質含量，此外，製作過程中產生的胺基酸和鮑素，也能增強人體抵抗力，有助於調理身體及補充體力。

「舊水鮑魚」如醇酒隨時間昇華 一件值得收藏的藝術品

一顆頂級乾鮑，從捕撈、風乾到熟成，每一步都不能馬虎，凝聚了無數匠人的心血與時間，其價值早已遠超金錢本身。乾鮑不只是一道珍貴海味，更是一件值得被收藏的藝術品。

收藏乾鮑，只要放在通風、乾燥、陰涼處便可以妥善保存。放置在玻璃或者陶罐內兩至三個月，更可以養成「舊水鮑魚」，纖維收縮，風味更佳，如同醇酒般的過程讓乾鮑的價值與口感隨時間更昇華。