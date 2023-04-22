健康湯水食譜｜羊肚菌松茸淮山湯健脾和胃　補腎強腰2類人不宜

羊肚菌松茸淮山湯，一個滋潤湯水，因為羊肚菌、姬松茸的味道鮮甜。所以菌香味濃郁，湯水味道非常鮮甜，功用有助健脾和胃、補腎強腰。

攝影︰尹嘉蔚



姬松茸健腦益腎 煲後質感似豬肉

羊肚菌在雲南被稱為「菇中之王」，是珍稀的食用菌，所以價錢一般較高。羊肚菌燉湯有助養胃，它也適合配搭不同食材，炒、煮、燉皆是一流。姬松茸，又稱巴西菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，價格相應下調，以乾貨出售，至今算是普羅的養生食材。姬松茸有助健腦益腎，扶正補虛，味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。

羊肚菌松茸淮山湯（尹嘉蔚攝）

按圖了解食材的療效▼▼

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羊肚菌松茸淮山湯（尹嘉蔚攝）

羊肚菌松茸淮山湯的材料，各自的功效簡略如下︰

羊肚菌︰消滯和胃

姬松茸︰健腦益腎

淮山︰益氣養陰

紅蘿蔔︰養肝明目

腰果︰補腦養血

合桃︰溫肺潤腸

花生︰醒脾和胃

羊肚菌松茸淮山湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「羊肚菌松茸淮山湯」的食用建議︰

~羊肚菌松茸淮山湯可健脾和胃、補腎強腰。

~每周可飲1湯碗（1次）。

~痛風人士忌飲、濕疹或皮膚病人士少飲。

~如有疑問，請向中醫師諮詢。



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【羊肚菌松茸淮山湯食譜】

4-6人分量 1級難度 1小時

材料：羊肚菌9顆（15克）、姬松茸6顆（15克）、腰果15克、合桃15克、花生15克、紅蘿蔔1條（270克）、鮮淮山2段（120克）、薑3大片、水1.5公升、鹽適量

做法：

1.將羊肚菌、姬松茸沖洗，浸半小時至稍軟。

2.全部材料洗淨，紅蘿蔔、鮮淮山、薑切塊。

3.湯鍋內注水，放入紅蘿蔔、鮮淮山、薑，開大火煲滾。

4.加入其餘材料，水再煲滾後用細火煮1小時，加適量鹽調味完成。

不失敗秘訣：

浸菇水可以留用，放入湯一起煲滾，菌香味更濃。

新鮮淮山比乾淮山好，湯水更甜滑。