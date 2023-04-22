健康湯水食譜｜羊肚菌松茸淮山湯健脾和胃 補腎強腰2類人不宜
撰文：尹嘉蔚
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羊肚菌松茸淮山湯，一個滋潤湯水，因為羊肚菌、姬松茸的味道鮮甜。所以菌香味濃郁，湯水味道非常鮮甜，功用有助健脾和胃、補腎強腰。
攝影︰尹嘉蔚
姬松茸健腦益腎 煲後質感似豬肉
羊肚菌在雲南被稱為「菇中之王」，是珍稀的食用菌，所以價錢一般較高。羊肚菌燉湯有助養胃，它也適合配搭不同食材，炒、煮、燉皆是一流。姬松茸，又稱巴西菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，價格相應下調，以乾貨出售，至今算是普羅的養生食材。姬松茸有助健腦益腎，扶正補虛，味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。
按圖了解食材的療效▼▼
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羊肚菌松茸淮山湯的材料，各自的功效簡略如下︰
羊肚菌︰消滯和胃
姬松茸︰健腦益腎
淮山︰益氣養陰
紅蘿蔔︰養肝明目
腰果︰補腦養血
合桃︰溫肺潤腸
花生︰醒脾和胃
註冊中醫師潘仲恆對「羊肚菌松茸淮山湯」的食用建議︰
~羊肚菌松茸淮山湯可健脾和胃、補腎強腰。
~每周可飲1湯碗（1次）。
~痛風人士忌飲、濕疹或皮膚病人士少飲。
~如有疑問，請向中醫師諮詢。
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【羊肚菌松茸淮山湯食譜】
4-6人分量 1級難度 1小時
材料：羊肚菌9顆（15克）、姬松茸6顆（15克）、腰果15克、合桃15克、花生15克、紅蘿蔔1條（270克）、鮮淮山2段（120克）、薑3大片、水1.5公升、鹽適量
做法：
1.將羊肚菌、姬松茸沖洗，浸半小時至稍軟。
2.全部材料洗淨，紅蘿蔔、鮮淮山、薑切塊。
3.湯鍋內注水，放入紅蘿蔔、鮮淮山、薑，開大火煲滾。
4.加入其餘材料，水再煲滾後用細火煮1小時，加適量鹽調味完成。
不失敗秘訣：
浸菇水可以留用，放入湯一起煲滾，菌香味更濃。
新鮮淮山比乾淮山好，湯水更甜滑。