大腦微塑膠多到可製湯匙？傷腦增失智風險 10食物高危小心1類蔬菜

大腦微塑膠｜失智症原因｜常罵人蠢鈍無腦「腦內生草！」但腦內沒有草，卻存在不少微膠粒，有研究顯示甚至多得足以製造一隻小湯匙！這些微塑膠會導致大腦組織產生發炎反應，對記憶力、認知能力等造成傷害，提升失智症風險。我們應如何避免攝入微塑膠？日常飲食中，哪些食品含最多微塑膠？



大腦微塑膠｜大腦微塑膠比肝腎高達30倍

據在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊上發表的一項有關人類大腦中存在大量塑膠微粒研究，研究團隊從2016年至2024年間的屍檢，從所所捐贈的大腦、肝臟和腎臟組織樣本分析，發現大腦中的塑膠微粒濃度比肝臟和腎臟高出7到30倍。

有研究顯示人體大腦內存有大量微塑膠，多得甚至足以製造一隻小湯匙！（unsplash）

大腦微塑膠｜失智症患者微塑膠多5倍

而2024年樣本中的大腦塑膠總質量，比2016年的增加約50%，有些樣本更高達7克，相等於一隻膠匙。當中有12種不同塑膠種類聚合物，最常見的是聚乙烯（Polyethylene），一種廣泛用於食品和飲料包裝的塑膠。研究人員還發現，失智症者的大腦，其塑膠微粒含量比一般人高出3至5倍。

微塑膠會導致大腦組織產生發炎反應，提升失智症風險。（photoAC）

雖然這未被證實其因果的必然性，但已有一些研究指出，微塑膠可能會直接或間接影響神經元與其他腦細胞功能，降低認知、記憶與學習能力，加速神經退化性疾病進程，提高神經退化性疾病（neurodegenerative diseases），如失智症和阿茲海默症的風險。

大腦微塑膠｜停止飲樽裝水 可減90%塑膠攝取量

人體內含有塑膠微粒，主要是來自塑膠容器加熱食物、塑膠茶包等，其中以瓶裝水污染最嚴重。有研究發現，停止使用瓶裝水能有效減少90%的塑膠攝取量！以下是經研究發現可檢測出含塑膠微粒的10種食物。

大腦微塑膠｜含塑膠微粒10種食物

1. 茶包

許多茶包都由聚丙烯塑料製成，當茶包在熱水中時，便會釋出微塑膠到茶中。【茶包安全】高温泡塑料茶包釋逾百億塑微粒 濾紙茶包同樣含膠？

許多茶包都由聚丙烯塑料製成，用熱水沖泡時，便會釋出微塑膠到茶中。（pexels）

2. 白米

這與種植稻米時，灌溉用的水，或泥土受污染有關，不過，若煮飯前徹底洗米，能有效降低20-40%微塑膠。

泥土污染的關係，白米也有微塑膠，但只要徹底洗米，能有效降低20-40%微塑膠。（photoAC）

3. 超加工食物

食品在整個生產過程中，從原料到包裝，塑膠幾乎無所不在，容易造成污染。豆腐、素雞塊、素魚條等植物性食品也一樣。

4. 樽裝水

尤其在高溫下存放塑膠樽，或樽受擠壓時，塑膠微粒有機會在水中釋放，而一次性膠樽釋放的數量最高，其次是可重用的塑膠樽。

日常飲食中微塑膠無處不在，以瓶裝水污染最嚴重。（VCG）

5. 新鮮海產

海水中的塑膠微粒會在魚類或貝類體中積聚，尤以生活在海床水底的蜆、青口、蠔、鯰魚、比目魚和鱈魚等底棲物種的濃度較高。

6. 鹽

這跟環境污染有密切關係，有研究指喜馬拉雅山粉紅鹽的微塑膠含量最高，其次是黑鹽與海鹽。

7. 蔬果

也因環境污染，令水果與蔬菜也存在塑膠微粒，以紅蘿蔔、薯仔、紅菜頭等根莖蔬菜較高風險。

8.蜂蜜

蜂蜜也因環境污染的影響，也被測到塑膠微粒的含量。