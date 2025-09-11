大腦微塑膠多到可製湯匙？傷腦增失智風險 10食物高危小心1類蔬菜
大腦微塑膠｜失智症原因｜常罵人蠢鈍無腦「腦內生草！」但腦內沒有草，卻存在不少微膠粒，有研究顯示甚至多得足以製造一隻小湯匙！這些微塑膠會導致大腦組織產生發炎反應，對記憶力、認知能力等造成傷害，提升失智症風險。我們應如何避免攝入微塑膠？日常飲食中，哪些食品含最多微塑膠？
大腦微塑膠｜大腦微塑膠比肝腎高達30倍
據在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊上發表的一項有關人類大腦中存在大量塑膠微粒研究，研究團隊從2016年至2024年間的屍檢，從所所捐贈的大腦、肝臟和腎臟組織樣本分析，發現大腦中的塑膠微粒濃度比肝臟和腎臟高出7到30倍。
大腦微塑膠｜失智症患者微塑膠多5倍
而2024年樣本中的大腦塑膠總質量，比2016年的增加約50%，有些樣本更高達7克，相等於一隻膠匙。當中有12種不同塑膠種類聚合物，最常見的是聚乙烯（Polyethylene），一種廣泛用於食品和飲料包裝的塑膠。研究人員還發現，失智症者的大腦，其塑膠微粒含量比一般人高出3至5倍。
雖然這未被證實其因果的必然性，但已有一些研究指出，微塑膠可能會直接或間接影響神經元與其他腦細胞功能，降低認知、記憶與學習能力，加速神經退化性疾病進程，提高神經退化性疾病（neurodegenerative diseases），如失智症和阿茲海默症的風險。
大腦微塑膠｜停止飲樽裝水 可減90%塑膠攝取量
人體內含有塑膠微粒，主要是來自塑膠容器加熱食物、塑膠茶包等，其中以瓶裝水污染最嚴重。有研究發現，停止使用瓶裝水能有效減少90%的塑膠攝取量！以下是經研究發現可檢測出含塑膠微粒的10種食物。
大腦微塑膠｜含塑膠微粒10種食物
1. 茶包
許多茶包都由聚丙烯塑料製成，當茶包在熱水中時，便會釋出微塑膠到茶中。【茶包安全】高温泡塑料茶包釋逾百億塑微粒 濾紙茶包同樣含膠？
2. 白米
這與種植稻米時，灌溉用的水，或泥土受污染有關，不過，若煮飯前徹底洗米，能有效降低20-40%微塑膠。
3. 超加工食物
食品在整個生產過程中，從原料到包裝，塑膠幾乎無所不在，容易造成污染。豆腐、素雞塊、素魚條等植物性食品也一樣。
4. 樽裝水
尤其在高溫下存放塑膠樽，或樽受擠壓時，塑膠微粒有機會在水中釋放，而一次性膠樽釋放的數量最高，其次是可重用的塑膠樽。
5. 新鮮海產
海水中的塑膠微粒會在魚類或貝類體中積聚，尤以生活在海床水底的蜆、青口、蠔、鯰魚、比目魚和鱈魚等底棲物種的濃度較高。
6. 鹽
這跟環境污染有密切關係，有研究指喜馬拉雅山粉紅鹽的微塑膠含量最高，其次是黑鹽與海鹽。
7. 蔬果
也因環境污染，令水果與蔬菜也存在塑膠微粒，以紅蘿蔔、薯仔、紅菜頭等根莖蔬菜較高風險。
8.蜂蜜
蜂蜜也因環境污染的影響，也被測到塑膠微粒的含量。