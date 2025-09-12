減肥方法｜名醫實證水餃減肥法甩15公斤！靠進食3原則 附全日餐單

減肥方法｜水餃減肥法｜水餃一向「邪惡」形象鮮明，碳水化合物外皮加高脂、高鹽、高熱量餡料，吃時配搭醬料兼且必然一吃多隻，明顯是肥伴催化劑。不過，一位台灣名醫卻出人意表，竟然實證吃水餃成功減肥，甩掉15公斤肥肉！



水餃減肥法｜10隻水餃＝2.5碗白飯

水餃小小一隻其實熱量不低，以最普通的韭菜餃為例，一隻就含66.4卡路里，對比一碗白飯熱量約280卡路里，吃十個韭菜餃就已經等於吃了近兩碗半白飯。水餃皮的精緻澱粉亦帶來高升糖風險，對控制體重似乎極為不利。然而，早前台灣林口長庚醫院前院長鄭明輝醫生，在自己的新書發佈會上分享了個人配合「水餃減肥法」的成功減磅過程，引起熱議。

不論表皮還是餡料，都存在致肥元素。（cottonbro studio@pexels）

水餃減肥法｜關鍵怎樣吃？

鄭明輝在接受媒體《早安健康》訪問時，詳細解釋了他的獨門「水餃減肥法」的進食要點。吃水餃不肥反瘦，關鍵在吃法。鄭醫生指，自己其實是因為胃潰瘍而開始注意飲食管理，體重由82公斤到現在的67公斤，也是一個漫長的過程，但就不但沒有反彈，而且血壓血糖都下降了。所以「水餃減肥法」的成果不僅是減磅，還改善了健康。當然這不是說水餃可讓你越吃越瘦，「水餃減肥」吃得對很重要。

鄭明輝醫生堅持「水餃減肥法」，減磅成功，且從不反彈。（《早安健康》視頻截圖）

「水餃減肥法」三大進食法則

1 先吃蔬菜打底

鄭明輝醫生每天都會以水餃作午餐，不過就必定會配上一份焯菜，而水餃的份量則限制在十隻。進食時要蔬菜為先，這一來可補充足夠食物纖維，保持營養均衡，也是為了先增加飽腹感。「先吃蔬菜再吃肉及澱粉質」的飲食順序，亦能有效控制熱量攝取，達到穩定血糖的效果。

以吃蔬菜作為一餐的開始，是健康飲食的要訣。（Buddy AN@Unsplash）

2 一隻分兩口

雖然水餃一啖一隻才吃得痛快，但鄭醫生會堅持，要分成兩口，還要每一口都慢慢咀嚼。這樣做目的是延長進食時間，令吃10隻水餃就可達到吃了20隻的心理效果，減少進食份量不夠的感覺。另外，慢慢吃也有助消化，讓身體更有效率地消耗能量。

水餃建議要分成兩口，還要慢慢細嚼，令吃10隻水餃就可達到吃了20隻的心理效果，減少進食份量。（photoAC）

3 絕對不喝湯

無論是吃水餃還是偶爾以牛肉麵替代，鄭醫生都會盡量避免喝湯，他有時更會故意把湯弄得很辣，以消滅喝湯的慾望。他指，湯更易成致肥元兇。其實麵條和水餃的湯一般都含高量的鈉、脂肪和調味料，不但容易致肥，也增加腎臟負荷，對血管健康構成風險。

不管吃水餃還是牛肉麵，喝湯都是大忌。（Cats Coming@pexels）

「水餃減肥」也要看全日熱量

鄭醫生解釋，這樣一頓簡單的午餐，已能攝取足夠的纖維、蛋白質以及碳水化合物。這個「水餃減肥法」之所以能夠發揮效果，其實重點也在於管理全日熱量，原則是攝取的熱量要少於消耗。鄭明輝給自己設定每日總熱量不能超過1800卡路里的標準。來看看他的全日餐單。

水餃減肥法全日餐單：

早餐：多士2片／水煮蛋1隻／豆漿1杯

午餐：水餃10隻／焯菜1碟

晚餐：蔬菜2-3款／蛋白質2份（約半隻手掌大小）／飯1/3碗／水果1份（如半個蘋果、半條香蕉、一個奇異果）



參考資料：早安健康／民視新聞網