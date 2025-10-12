黑木耳營養｜鈣=肉類80倍！鐵=肉類50倍！抗腫瘤醫生教三餐這樣吃

日常餐桌常見的黑木耳不僅是經濟實惠的補鐵、補鈣來源，台灣張家銘醫師引述最新研究指出，其鐵含量更是肉類的50倍，鈣含量更高達80倍，堪稱超級食物。



台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘在Facebook專頁發文詳細說明，黑木耳的營養價值遠超過一般民眾認知。研究數據顯示，黑木耳的鐵質含量不僅是菠菜的20倍，更達到一般肉類的將近50倍。在鈣質方面，每公斤黑木耳含有5.2公克鈣質，相較於一般肉類高出80餘倍，這項發現為民眾提供了一個經濟實惠的補充鐵質和鈣質的選擇。

除了豐富的礦物質含量外，張家銘指出，黑木耳的營養價值還包含約10%的蛋白質，當中含有白胺酸、離胺酸等人體必需胺基酸，這些成分對於維持肌肉功能扮演重要角色。更值得注意的是，黑木耳中的多醣體，經過多項科學研究證實具有調節免疫系統、降低發炎反應的功效，甚至展現出抗腫瘤的潛力。

在營養應用方面，張家銘強調，這些科學研究發現最終目的是要落實到日常生活中。他在臉書發文建議，民眾可以將黑木耳視為日常的「小藥房」，善用其豐富的鐵質和鈣質來預防貧血和骨質疏鬆。特別是黑木耳的低脂特性，更使其成為體重控制期間的理想食材選擇。

針對食用方式，張家銘提供具體建議，包括早餐可製作黑木耳露飲用，既滑順又能照顧腸胃健康；午餐可選擇涼拌黑木耳，享受爽脆口感；晚餐則可在炒青菜時添加黑木耳，有效提升膳食纖維的攝取量。他強調，這些看似微小的飲食習慣，長期堅持將能為個人及家人的健康帶來顯著效益。

