消委會保溫杯｜保溫最強最弱差24°C　邊款容量大但最輕？選購4招

消委會檢測｜消委會測試結果｜澳門消委會保溫杯檢測｜天氣冷，許多人出行都會隨身攜帶保溫杯，方便隨時有溫水飲用。澳門消委員對市面上10款熱銷保溫杯作檢測，包括THERMOS、ZOJIRUSHI象印、TIGER虎牌等知名品牌，規格為300至500毫升，價格為38至369澳門元（約37至358港元），其中保溫效能最高與最低相差23.8℃，容量與重量之間不成正比！



澳門消費者委員會對市面上10款熱銷保溫杯作檢測，包括THERMOS、ZOJIRUSHI象印、TIGER虎牌等知名品牌。（Michał Bożek@unsplash）

消委會保溫杯檢測｜10款保溫效能 最高最低差23.8°C

保溫杯最重要的是保溫能力，今次測試先把樣本在20℃的環境下放置30分鐘以上，再裝入100℃的沸水，在水溫達到95℃時，立即密封，經過6小時後再測。結果顯示的溫度為51.3°C至75.1°C，均高於國家標準要求。其中最低溫的是潮美真空杯，最高溫是ZOJIRUSHI（象印），兩者相差23.8°C。雖然較低溫，但價錢最便宜僅售約港幣37元。

按圖看消委會檢測10款保溫杯的保溫效能：

消委會保溫杯檢測｜容量與重量不成正比

除了保溫能力，還要考慮是否輕巧方便攜帶。測試結果顯示，最輕的是真空豌豆杯（彈跳杯）207克，最重的是三光牌342.5克。單位重量（即空杯重量與容量的比值）每毫升 0.41克至0.76克，最輕的是THERMOS（500毫升），最重的是潮美真空保溫杯（300毫升），反映了保溫杯的容量與重量之間不成正比。

而樣本口徑範圍，最大口徑的是VACA有64.2毫米，最小的是EAGLE有39.2毫米。保溫杯口徑大便於清洗，口徑小有效減少熱能的流失，各有利弊。

保溫杯測試檢測｜10款樣本均通過密封抗摔測試

10款樣本中，有4款為旋轉式杯蓋（潮美、MISTIC、三光牌、VACA）密封性較高，其餘6款分別是彈蓋式設計，操作方便均設有安全鎖。而僅有2款有杯底防滑墊，分別是VACA、真空豌豆杯。至於密封性與耐衝擊性則全部通過測試，功能正常。

消委會保溫杯檢測｜保溫杯清潔3貼士

1. 每次用完後應立即清洗。

2. 最好用中性清潔劑（pH值6至8）與軟海綿清潔。

3. 禁止用漂白水或鋼刷，避免腐蝕不鏽鋼內膽和刮傷表面。



消委會保溫杯檢測｜保溫杯選購4貼士

1. 選擇信譽良好的品牌

2. 檢查外觀與密封性

3. 考慮攜帶重量

4. 確保杯內無刺激性氣味



參考資料：澳門消委會