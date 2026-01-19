調節血糖食譜｜鯖魚小鉢飯捲加2物保濕降血糖　多做1步去腥更美味

適度控制血糖不僅對糖尿病患者至關重要，對每個人來說，也是保養身體的第一步。主廚雷議宗教大家製作「鯖魚小鉢飯卷」，這道料理結合富含Omega-3脂肪酸的鯖魚和多種健康食材，如薏仁和紅藜麥，不僅誘人可口，還能幫助調節血糖和增強免疫系統。



鯖魚小鉢飯卷食譜

食譜如下：

材料

薏仁糙米飯

紅藜麥30克

藥膳高湯（黃耆、麥門冬）

鯖魚150克

南瓜丁30克

毛豆30克

萵苣50克

海苔三片

腰果碎10克

昆布醬油適量

芝麻油少許

日式香鬆少許



做法

1. 將黃耆、麥門冬加入高湯中，熬煮成藥膳高湯，將高湯加入薏仁糙米及紅藜一同煮成熟飯後備用。

2. 將南瓜丁用藥膳高湯燙熟後冷卻備用。

3. 鯖魚切成丁後放入鍋內，使用芝麻油煎炒，直到炒熟至香味四溢後，再放入毛豆一同拌炒，起鍋前撒上昆布醬油。

4. 將炒好的鯖魚毛豆，放入煮熟的薏仁紅藜麥糙米飯，再加入南瓜丁、腰果拌勻。

5. 小鉢內依序放入萵苣、海苔、及拌好的米飯撒上日式香鬆後即可食用。

Tip：雷議宗指出，處理鯖魚時，有個改善風味的小撇步，大家可以將鯖魚魚皮上的透明膜撕除，有助於改善口感、減少腥味



營養加分

台灣中醫師羅佩琳表示，黃耆和麥門冬加入食譜中，不僅是為了風味，這兩味中藥材，在中醫上是也經常被用來調節血糖的好幫手，黃耆具有雙向調節血糖的特性，而麥門冬能在保濕的同時，輕微降低血糖，對於糖尿病患者或是血糖不穩定的人來說，都特別有益。

相關文章：魚食譜｜護心降膽固醇醫推冬季吃葱薑紫蘇蒸鱸魚 3種魚宜少吃

