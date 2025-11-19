感冒飲牛奶增痰液分泌加重病情？研究解迷思 補充3類食物加促痊癒

隨着季節更迭，不少人遭遇了發燒、咳嗽等感冒症狀的困擾。在這個時期，關於飲食禁忌的說法也悄然流行，其中之一便是「感冒不能喝牛奶」。這一觀念究竟從何而來？是否真的科學？



「感冒不能喝牛奶」的說法，源於老一輩人的傳統觀念，他們認為牛奶是「發物」，發燒時飲用會加重病情。

然而，這一觀念實則受到了「食物熱效應」的誤導。食物熱效應指的是人體在攝入食物後，因消化、吸收及營養素轉化過程中消耗的能量，導致體温出現短暫升高。在蛋白質、脂肪和碳水化合物這三大產能營養素中，蛋白質的食物熱效應最為顯著。

儘管如此，牛奶中蛋白質對體温的影響實際上是微乎其微的，因此，在感冒發燒時，適量飲用牛奶並無大礙，可以按照《中國居民膳食指南（2022）》的建議，每天攝入300克至500克的奶及奶製品。

有些人喝牛奶後會感覺嗓子黏膩，擔心這會加重咳嗽和痰液分泌。但研究表明，健康成年人在攝入牛奶後，咳嗽和鼻黏液分泌的症狀並不會顯著加重。這一發現打破了「牛奶加重感冒」的謠言。

牛奶的營養健康價值不容忽視。作為維持生命活動及健康的物質基礎，牛奶中的營養是影響免疫力的關鍵因素。牛奶富含蛋白質和維生素等營養成分，這些都與免疫系統緊密相連。此外，牛奶中還含有鈉、鉀等礦物質，且水分含量高達86%至90%。因此，在感冒期間，通過牛奶、粥、瓜果等富含水分的食物來補充水分、營養和熱量，是一個明智的選擇。

因此，感冒期間飲用牛奶不僅不會影響疾病的恢復，反而有助於身體獲取所需的營養、水分和電解質。當然，也要注意適量飲用，保持膳食的平衡。

