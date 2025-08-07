潤喉湯水｜喉嚨乾癢疼痛？必學4道潤喉湯水 護嗓4招感冒時忌做1事

你了解自己最獨特的「聲音密碼」嗎？無論是輕聲細語的温柔，還是高歌一曲的暢快，嗓音都是我們與世界對話的橋樑。



今天，讓我們跟隨嗓音疾病專家中國廣州醫科大學附屬第二醫院耳鼻咽喉科主任醫師黃敏齊，學習實用的護嗓技巧，讓好聲帶唱響好聲音。

相關文章：咳嗽｜咳唔停7大食物是元兇？加重發炎或致胃酸倒流 餅乾都唔得！👇👇👇

+ 8

發聲原理

首先，了解一下我們喉嚨發聲的過程：

- 聲帶振動：肺部呼出的氣流衝擊喉部閉合的聲帶，發生振動，產生基頻聲波。

- 喉部動態調控：喉內肌肉通過收縮調節聲帶張力——拉緊聲帶可縮短變薄，發出高音，放鬆則增厚拉長，發出低音。

- 共鳴塑造音色：基音經咽腔、口腔、鼻腔等共鳴腔調整，如口腔開合改變元音，頭腔共鳴佔比愈高（如美聲唱法），音色愈明亮穿透。



此三環節協同作用，將氣流轉化為我們發出的嗓音。

黃敏齊提醒，通過減少聲帶摩擦、維持黏膜濕潤及合理負荷，可以達到健康用嗓、科學護嗓的目標。

相關文章：湯水食譜｜海底椰海星雪梨湯潤肺化痰止咳 海星去腥只需3步👇👇👇

+ 6

護嗓核心公式‌

科學發聲=腹式呼吸+喉部鬆弛+合理音量‌

1. 腹式呼吸

我們來做一個腹式呼吸測試：說話時將手放在腹部，感受呼吸起伏，感受到下腹部肌肉像「氣球充氣」，獲得了講話時的呼吸支持。

腹式呼吸訓練：平躺，將一手放在胸前，一手放在下腹部上；吐氣後，深吸一口氣憋住；將注意力放在您的下腹部；再次開始吐氣，此時輕輕地壓下腹部，能感覺到下腹部慢慢地往內凹。當所有氣都吐出後，讓身體放鬆；再接着將嘴巴打開，並深吸一口氣，重複以上呼吸運動10次。

2. 喉部鬆弛

喉部放鬆，相當於喉部SPA，可降低聲帶周圍肌肉的緊張度，提升整體喉部的肌肉、組織的協調性，減少聲帶損傷。

喉部放鬆訓練：以雙手輕拍頸部周圍肌肉，促進周圍肌肉血液循環。以喉結為中心，將雙手指尖放置在喉結兩側，輕輕地往左右兩側推動，來回10次。喉部周圍指壓按摩。

相關文章：【喉嚨痛】吞嚥困難是流感？扁桃腺炎？6大症狀辨別4種喉嚨痛疾病👇👇👇

+ 8

3. 合理音量

音高最佳化訓練，獲得合理音量。首先進行滑音練字：吐氣→吸氣吸到飽→說woo~由最低音滑至最高音，此時會感覺到喉部往上提升並有些微張力。然後，吐氣→吸氣→說boom~由最高音滑到最低音。然後，在醫生指導下，通過「嗯哼」練習，找到並維持最佳音高。

護嗓食譜

黃敏齊建議，咽炎患者或長期嗓音不適者可嘗試以下潤喉養生湯茶，緩解嗓子乾癢、疼痛等不適症狀：

1. 無花果雪梨湯‌

無花果雪梨湯（羊城晚報資料圖片）

‌食材‌：無花果5顆，雪梨半個。

做法‌：

1. 食材洗淨切塊，加水煮沸後轉小火慢燉30-60分鐘；

2. 湯汁濃郁後飲用，每日1次。

點評：清熱生津、潤肺護嗓，尤其適合乾燥季節。



2. 雪梨百合湯‌

雪梨百合湯（羊城晚報資料圖片）

‌食材‌：雪梨1個，乾百合6克。

做法‌：

1. 雪梨去核切塊，與百合一同隔水清蒸或燉煮；

2. 可加入少量冰糖調味，温熱飲用。

點評：緩解咳嗽、咽喉異物感，增強聲帶耐受力。



3. 蘿蔔豬肺湯‌

‌食材‌：白蘿蔔半根，豬肺200克。

做法‌：

1. 豬肺焯水去腥，白蘿蔔切塊；

2. 加水燉煮1小時，加鹽調味即可。

點評：清涼潤喉，改善肺燥引發的嗓子乾痛。



4. 胖大海羅漢果茶‌

羅漢果性涼、味甘，有清熱潤肺、利咽開音、滑腸通便的作用。（資料圖片）

‌食材‌：胖大海1顆，羅漢果2克，菊花3克，橘皮2克，甘草2克。

做法‌：

1. 所有材料洗淨，沸水沖泡10分鐘；

2. 代茶飲用，每日1-2杯。

點評：緩解急性咽喉腫痛，清除痰熱。



護嗓小貼士

1. 喝温水，少冰少辣，喉嚨濕潤更舒適。

2. 說話用「氣」不用「力」，避免大喊大叫。

3. 感冒時少說話，給聲帶放個假。

4. 晨起哼歌5分鐘，做做「聲帶瑜伽」。



黃敏齊解釋，科學護嗓的本質在於尊重聲帶的生理規律，通過腹式呼吸發聲、控制音量等細節，讓聲帶自然振動，健康用嗓即是保護。這個嗓音日，不妨哼着小曲開啟愉快的一天，讓每一次發聲如春風拂過琴絃，既治癒身心，亦守護這份「生命原聲」。

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

