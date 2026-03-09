茄汁蠔油倒轉放易倒出？專家揭最易變質！教正確保存+3步輕鬆倒出

入廚貼士｜醬料保存｜用玻璃樽裝的醬料（如茄醬、蠔油、沙律醬等）密封性較好不易變質，但每次想用時無論是搖晃還是拍打，要麼倒不出來，要麼瞬間噴到滿檯都是造成浪費。為了方便取用，不少人會將瓶身倒轉存放，但原來這種做法是錯的。有專家分享，只要多做1個動作即可輕鬆倒出，甚至可用到最後1滴。



為了方便取用醬料，不少人會將瓶身倒轉放，但原來這種做法是錯的。（Nik@unsplash）

醬料保存｜ 茄汁蠔油倒轉放是錯？

據TVB《東張西望》網站引述日本專業料理人植松愛實分享的秘訣指，並非每一種調味料都適合倒轉儲存，錯誤的擺放不僅會改變質地，還可能縮短保鮮期。

醬料保存｜調味料保存不當蟲卵吃下肚！4類須冷藏蜜糖要否放雪櫃?

1. 茄汁、蠔油 適合放正儲存

茄汁和蠔油一樣都是由糖、醋以及多種香料混合製成，當靜止一段時間後容易出現分層現象，醬料中的水會分離出來，若倒轉存放水分會積聚在瓶口處，導致下次用時最先倒出的是稀薄的水而非濃稠醬料。植松愛實建議要放正儲存（瓶蓋向上）並在封蓋前盡量排走樽內空氣，避免分層。

玻璃樽排氣法：

玻璃樽不像塑膠瓶那樣可以通過擠壓瓶身來排出空氣，這時可用保鮮膜。

~保持瓶口乾淨：用完醬料後用乾淨的紙巾將瓶口擦乾淨。

~善用保鮮膜：蓋上瓶蓋前，先在瓶口蓋一層保鮮膜。

~排走空氣：將保鮮膜往瓶子裡面壓，直到貼近醬料的表面最後再蓋上蓋子。



2. 沙律醬 適合倒轉放

沙律醬的主要成分是蛋黃，富含卵磷脂，是一種「乳化劑」能像膠水一樣將油、水緊緊鎖在一起，結構穩定不易產生分層現象，適合倒轉儲存，但要避免高溫或低溫環境以免破壞乳化結構導致油水分離。

醬料儲存｜辣椒醬含1成分可置室溫？應否放雪櫃2大關鍵3情況要掉

醬料保存｜倒醬料2方法

若遇到醬料卡在瓶內倒不出來，植松愛實表示，不需要使勁拍打，只需簡單3步。

1. 引進空氣： 先打開瓶蓋，讓少量新鮮空氣進入樽內。

2. 密封按壓： 重新蓋緊瓶蓋，並用手指穩穩壓住瓶口位置。

3. 倒轉搖晃： 將瓶子倒轉，上下搖晃幾次。



除了上下搖晃，你也可以將瓶身平放在桌面左右搖晃，隨後將瓶身傾斜45度再倒出即可。如果只剩少量，再用湯匙或刮刀刮乾淨，保證一滴都不浪費！