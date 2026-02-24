國際討厭芫荽日！聞出臭味是體內基因異變？芫荽5功效＋4類人不宜

芫荽功效｜國際討厭芫荽日｜芫荽（香菜）是餐桌上常見的調味香草，亦是評價最兩極的食物。愛好者無它不歡，厭惡者則敬而遠之，甚至恨到因此誕生了「國際討厭芫荽日」。事實上，討厭芫荽不是你的錯，而是天生的。



2.24「國際討厭芫荽日」由來

芫荽有強烈的香氣，能蓋過肉類的腥騷味，故被稱為「香菜」。有趣的是其英文名「Coriander」源自希臘語「koris」，意思竟是「臭蟲」。每年的2月24日（今日）被定為「國際討厭芫荽日」，是由網民自發所誕生，而非官方認可的節日。起源於Facebook上一個名為「I Hate Coriander」（我恨芫荽）的群組，目的是向全世界宣告：「討厭芫荽不是挑食，而是一種人權！」由2013年成立至今已吸引逾32萬名「反芫荽者」的追隨，甚至還推出各種周邊商品，成員們會在公眾場合穿著印有「Coriander Haters」的T恤或拉橫幅以示抗議。

討厭芫荽是基因變異？

點解有些人對芫荽會有咁大反應？是因為他們聞到的不是香味，而是刺鼻的「臭蟲味」或「番梘味」（肥皂）。發表於科學期刊《味道》的研究指出，這種現象與嗅覺基因 OR6A2的變異有關。芫荽含有特殊的醛類成分，而這種化學成分亦常出現在番梘、洗潔精或某些昆蟲（如臭蟲）的分泌物中。因此擁有該基因變異的人，聞到芫荽時，大腦會直接將其標記為「番梘」或「腐爛的東西」，讓他們難以忍受。

芫荽5大功效：降血糖、促進消化、增免疫力、防食物中毒、排重金屬。(unsplash)

芫荽5功效

雖然芫荽是不少人的「宿敵」，但不可否認，它是一種營養價值極高的超級食物。

芫荽功效1：排重金屬

如今環境污染較嚴重，許多重金屬（如鉛、汞等）無處不在，易致慢性疲勞、神經受損。芫荽含有黃酮類、皂苷等物質，能將積存在體內的重金屬透過尿液或糞便排出體外。

芫荽功效2：降血糖

芫荽能刺激胰島素分泌，降低血糖水平，改善糖尿病。

芫荽功效3：增免疫力

芫荽富含槲皮素等多種抗氧化劑，能抗發炎、預防癌症及保護神經系統。並且每100克芫荽含有約72毫克維他命C，是檸檬的2倍，有助提升免疫力。

芫荽功效4：促進消化

若你常有腹脹、消化不良等困擾，不妨試試芫荽。它含有豐富的揮發油（如芳樟醇），能刺激消化液分泌，促進腸道蠕動。

芫荽功效5：防食物中毒

芫荽含有強效的抗菌化合物（如十二醛），能有效對抗沙門氏菌及李斯特菌等致病菌，防腹瀉、嘔吐保護腸胃健康。

芫荽4類人不宜

所以說芫荽功效多多，如果你真的無法接受它的怪味，但又想要排毒功效，不妨試試與蘋果、鳳梨、檸檬一起打成蔬果汁。水果的果酸能中和掉香菜特有的氣味，健康又有益。不過並非人人皆宜。

1. 慢性腎臟病患者

2. 服用抗凝血藥物（薄血藥）人士

3. 大病初癒者

4. 腎功能不佳者