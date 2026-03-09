黃竹坑警校53人食物中毒！燒鴨腿或腐乳雞翼出事？症狀+4食物高危

食物中毒｜諾如病毒｜近日，黃竹坑警察學院爆發集體食物中毒事件，共有53名學員受影響。報道指，他們曾在學院食堂吃完「燒鴨腿椰菜飯」及「腐乳雞翼飯」後，就出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀。衞生防護中心調查後表示調查後表示，不排除是因進食污染食物所致。面對這類風險，我們平時又該如何預防？



食物中毒｜黃竹坑警校爆發食物中毒事件 53人中招

據衞生防護中心表示，涉事人員包括48男及5女，年齡介乎20至40歲，當中33人已求醫，幸好全部病況輕微，無需入院。目前食環署已派員到涉事餐廳抽樣化驗及檢視流程，相關餐廳亦已停業。

食物中毒｜諾如病毒5症狀

在眾多食物中毒的原因中，諾如病毒是導致食物中毒及急性腸胃炎的最常見成因之一，具備極強的傳染力，僅需10至100顆病毒粒子即可致病。患者接觸後12至48小時內出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、輕微發燒等症狀，但通常會在1至3日內自行治愈。值得注意的是，用酒精及洗手液不能有效殺死，必須使用高濃度的稀釋漂白水（次氯酸鈉）才可有效預防。

食物中毒｜4類高危食物 1種不足1個月101人中招

面對無孔不入的病毒與細菌，我們平時一定要留意以下這4種高危食物。

1. 貝殼類海產

如生蠔、扇貝和蜆等，是靠過濾海水來進食的。如果海水不乾淨，病毒就會積聚在牠們體內。尤其生蠔，據衛生署統計，今年1月中到2月初這段時間，已錄得37宗食物中毒個案（共影響115人），當中33宗案件與諾如病毒相關，共影響101人。其中最關鍵的共通點是，這些患者在潛伏期內曾吃過生蠔。

2. 家禽與肉類

如雞肉、豬肉等生肉，若未完全煮熟極易感染沙門氏菌 ，要有效預防，必須確保肉類中心溫度加熱至75°C或以上，並嚴格執行生熟分開，避免交叉感染。

3. 隔夜飯

如果米飯在室溫下存放過久或冷藏不當，細菌（如仙人掌桿菌）會迅速繁殖並產生毒素，若誤食會引發食物中毒，所以剩飯要盡快放入雪櫃，禁止在室溫下放超過2小時。

4. 沙律

蔬菜的生長環境潮濕，最適合大腸桿菌的滋生。即便是標榜「免洗」的包裝，也可能在處理過程中受污染。最好煮熟食，如果要生食，一定要用流動清水徹底沖洗。