日本米大平賣？華御結平過日本價錢差3倍！原因+煮法與泰國米分別

日本米大平賣？日本米Q彈、軟糯，煮成飯後容易消化，以前港人去日本旅遊，甚至會特意「扛米」回港。然而，最近有日本網友在社交平台分享，在香港「華御結」買2公斤的「一見鍾情（ひとめぼれ）」大米只需HK$59（約1,200日圓），但在日本亞馬遜買同樣份量竟然要HK$189.35，價格相差逾3倍。點解這批漂洋過海而來的日本米，價格竟然比在日本買要便宜？



日本爆發米荒 價格竟然變平？

由於氣候異常2023年日本經歷了創紀錄的高溫，令稻米出現「高溫熱害」導致減產與品質下降；地震預警與颱風亦造成市民恐慌性的囤貨；加上俄烏戰爭導致小麥價格上漲，麵包與麵食變得更貴，促使部分消費者選擇相對平穩的國產米等因素，於2024年下半年起，日本米價飆升，7月漲幅達17.2%，創20年新高。更有拍賣網將10公斤白米炒賣至1.2萬日圓（約650港元），價格極其驚人。網友在Threads上發表的貼文一出，隨即引發熱議，有網友驚呼：「難道現在要從香港逆向出口大米回日本了嗎？」也有不少人表示太划算，想買。

「見日本人都話平，香港人可以衝？」

「我嫉妒,因為香港米多,又便宜♥ 另外,因為物價貴,食品優惠店多,我後悔買了很多lol」



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日本米｜內行網友拆解3大原因

不過，評論區有不少內行網友現身說法，分析了以下3個原因。

1. 獨家出口協議



部分日本米農的白米有時在本地賣不出去，但為了確保銷量，會選擇與香港大型日資超市或連鎖店（如華御結）簽訂獨家出口合約，這種合約期較長，所以售價較穩定。

2. 長期合約規定



華御結由日本人創辦，所以可能有深厚的「人脈」，能直接同日本米農簽訂長期合約，從而壓低大米的批發價。

3. 低價策略



香港人的主食仍以泰國米為主，市場競爭激烈。對於日資企業而言，主要業務是售賣飯糰而非白米。因此，商家會刻意採用「低定價策略」，來吸引習慣吃泰米的香港人。

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日本米VS泰國米

據香港工業貿易署的資料顯示，泰國米佔全港食米進口量逾五成（54.4%），但近年隨著日式飲食文化的流行，優質的日本米也成為不少家庭的選擇。不過，無論是軟糯的日本米（如越光米）如還是乾爽的泰國米，兩者都易於消化，各有各優點，又各有分別。

1. 外觀

日本米：米粒短圓、飽滿，通常被稱為「珍珠米」。

泰國米：泰國米米粒細長、兩端尖平、透明度高。

2. 口感

日本米：煮熟後水分充足，軟糯Ｑ彈，有嚼勁。

泰國米：煮熟後粒粒分明，口感乾爽。

3. 煮法

日本米帶有微甜米香，質地軟糯，最適合製作壽司或飯糰。煮飯時的水米比例通常建議為 1:1.2（即1杯米配1.2杯水）。此外，根據日本網民票選，最能提升米飯美味的五大「秘密武器」分別是：昆布、冰塊、高湯、鹽及料理酒，煮時可添加增加鮮味。

泰國米：自帶天然的茉莉花香，非常適合製作炒飯、咖喱飯。煮飯米水比例亦為1:1，若喜歡軟糯一些，可以變為1:1.2。煮飯前滴入2-3滴油（橄欖油等），口感會更順滑。

參考資料：香港米芝蓮