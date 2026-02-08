米芝蓮主廚不失敗煮飯5秘訣！香甜Q彈唔用電飯煲？放涼一樣好吃！

對於台灣、日本、韓國等地的人來說，白飯絕對是日常餐桌上最不可或缺的靈魂主角。不過，想煮出一碗真正好吃、粒粒分明又香甜的白飯，其實比想像中更需要技巧。



日本米其林（米芝蓮）一星主廚鳥羽周作就曾大方公開他的「煮飯五大祕訣」，強調只要掌握步驟，用瓦斯爐加熱取代一般電鍋，煮出的白飯不但更有咬勁，還多了自然的甘甜與香氣。

知名分享日系實用知識的創作者「魚漿夫婦」曾分享這套煮飯法，並補充表示，「據說這樣的飯冷了也一樣好吃」。

白飯怎麼煮才好吃？日本米其林廚師曝「1零失敗秘訣」

1. 把米浸泡在水中15分鐘。

2. 用濾網瀝乾，再瀝乾10分鐘。

3. 將風乾的米和米重量（未泡水的米）0.85倍的水一同放入鍋中，開大火。

4. 沸騰後，用湯匙輕輕攪拌均勻，蓋上鍋蓋，改用小火煮12分鐘。

5. 關火後，不要打開蓋子，靜置5分鐘，完成。



鳥羽周作表示，這樣烹飪的米飯很有咬勁，風味甜美，絕對是會引起稻米動亂，搭配生蛋和醬菜，享受最棒的白飯體驗吧！

貼文一出後吸引眾多網友回應：

「921的時候，家裏曾經吃過一陣子的瓦斯爐煮的飯，風味真的跟電鍋不一樣」、

「難怪日本便利商店的便當午餐後也那麼好吃」、

「答案沒錯，我也是這樣煮飯給客人吃」、

「下次露營就來試看看」。



