白米保存｜放室溫有蟲？冷藏有雪味？米舖教1招白米保鮮杜絕米蟲

白米是家庭餐桌上不可或缺的主食，不過潮濕悶熱的環境很容易讓米蟲悄悄現身，甚至影響米粒風味。



對此，專家表示，白米的最佳保存方法是將白米放入密封容器後冷藏，這樣能有效保持米粒的新鮮度與香氣。台灣農委會也建議，消費者購買白米，先放置雪櫃冷凍一至二天，就能殺死可能藏在米粒中的蟲卵。

白米買回家怎麼保存？千萬別直接放室溫、冷藏！

台灣「大倉米鋪」執行長簡碩宏在Facebook發文表示，許多民眾習慣將包裝拆封後以橡皮筋綁緊再放入雪櫃，但這種做法無法完全阻隔雪櫃內的異味與濕氣滲透，可能反而讓米吸收雪櫃氣味，影響品質。

白米最佳保存方法是「將白米放入密封容器後冷藏」，這樣能有效保持米粒的新鮮度與香氣。

若家中沒有密封罐或保鮮盒，建議至少以封口夾取代橡皮筋，能更有效隔絕外界環境，延長米的新鮮度與保存期限。

1招有效維持新鮮、杜絕米蟲

台灣農業部也曾發布農業新聞提醒，為維持小包裝米新鮮品質，買回小包裝米後，存放於雪櫃冷藏，米的品質風味可以維持長久不變化；如果先置放於雪櫃冷凍（冰格）至二天，甚至還具有防止長米蟲之效果。

台灣農委會建議，消費者購買食米，可先放置雪櫃冷凍一至二天，殺死可能藏在米粒中的蟲卵，即可確保不會有米蟲發生。

或者，將小包裝米像生鮮食品一樣持續放置於雪櫃冷藏櫃以低溫儲藏，除了可達到控制米蟲繁殖的效果外，亦可確保食米的食味品質。

