肺腺癌｜田蕊妮癌症復發：從未如此放鬆過 營養師6招預防多吃豆腐

田蕊妮肺腺癌｜田蕊妮今日（17日）在社交平台發文，證實癌症復發。2024年12月她曾公開患有初期肺腺癌，於台灣長庚醫院完成手術後情況良好，沒想過一年多又再患癌，當她聽到這消息時，實在難以接受，心裏第一句浮現的說話是「唔係掛，又cancer?」

肺腺癌是肺癌一種，肺癌是本港致命癌症的頭號殺手，每年4,000至5,000多宗肺癌新症中，約八成是肺腺癌。由於早期症狀不明顯，逾七成患者確診時已是第三、四期。不過，有營養師表示，除了遠離二手煙、廚房油煙外，肺腺癌也可靠6大飲食習慣預防，如多吃豆製品也可降低肺腺癌風險。



田蕊妮分享癌症復發經過

田蕊妮在facebook發長文表示，2025年年底，突然持續低燒，身體狀況時好時壞，進出醫院也找不到病因！直至農曆年後，入長庚醫院做淋巴切片的檢查，結果確診是癌細胞。

坦白說真的難以接受，心裏浮現的第一句說話是「唔係掛，又cancer?」然後跟坐在旁邊的杜先生說：「我想喊一陣！」他說：「好 好 好 喊啦⋯⋯」世事無常，除了放鬆，亦只有放鬆。 田蕊妮

（田蕊妮＠facebook）

蕊妮肺在facebook發文附上這圖片。（田蕊妮＠facebook）

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肺腺癌是什麼？

肺腺癌（Lung Adenocarcinoma）是肺癌（Lung Cancer）的一種。肺癌泛指所有在肺部出現的惡性腫瘤，分為小細胞肺癌（SCLC）及非小細胞肺癌（NSCLC）兩大類：

～小細胞肺癌：侵襲性較強，多與吸煙有關。

～非小細胞肺癌：約佔肺癌80-85%，包括肺腺癌，多源於肺外周部的腺體細胞，是最常見的肺癌類型。



胸痛、氣喘、呼吸困難均是肺癌症狀。（photoAC）

肺腺癌症狀

肺腺癌與肺癌症狀相似，例如：

1 持續咳嗽、痰中帶血

2 胸痛

3 氣喘、呼吸困難

4 食慾不振、體重下降

5 時常感到疲倦

6 反覆肺部感染（如肺炎）

7 骨痛、頭痛：肺腺癌可能較後期或轉移會出現症狀的症狀。



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肺癌成因及危險因子

1 吸煙：吸煙人士患肺癌風險比非吸煙人士高20倍

2 二手煙：常吸食二手煙人士患上肺癌的機會也高2-3倍

3 長期沒進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物

4 長期吸入廚房油煙

5 常吃燒烤、醃製食物

6 長期吸入燃燒香燭的煙霧

7 遺傳因素，年齡＞50歲，有肺癌家族史。

8 環境因素：長期暴露於空氣污染、或石綿、砷等工作環境，如礦工、建築工人等



長期吸入廚房油煙人士屬肺癌高危一族。（VCG）

肺腺癌預防方法

除了遠離以上的導致肺癌或肺腺癌的危險因子外，正確的飲食習慣也有助預防肺腺癌。台灣營養師薛曉晶曾在Facebook專頁中發文分享預防肺腺癌的方法：

1 地中海飲食法

薛曉晶營養師引述研究指，「地中海飲食」模式可降低肺癌風險，關鍵在於攝取豐富的植化素，如豆類、堅果，及富含多元不飽和脂肪酸的魚類、維他命D和膳食纖維，能有效防止炎症、調節免疫系統及促進癌細胞的凋亡。尤其對中老年人的效果更為顯著。

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進食富含多元不飽和脂肪酸的魚類對預防癌症有幫助。（envato）

2 多攝取膳食纖維

膳食纖維有助減少慢性炎症，調節腸道菌群，促進腸道蠕動，改善便秘，有利把體內有害或致癌物質排出體外。薛曉晶建議應多進食蔬果、全穀物類和堅果等富含膳食纖維的食物。

多吃膳食纖維豐富的新鮮蔬菜有助抗癌。（envato）

3 多攝取大豆異黃酮

根據一項系統性研究發現，大豆異黃酮可減少自由基產生和細胞損傷，還可降低血清素濃度，減少血清素相關的癌症風險，降低肺腺癌的發生和轉移，尤其對於亞洲人更為顯著。因此，肺腺癌患者可嘗試多吃豆類、豆製品、豆腐等。

大豆異黃酮可減少自由基產生和細胞損傷，多吃豆類、豆製品、豆腐等助抗肺腺癌。（envato）

4 紅肉、加工肉和內臟不宜多吃

紅肉或加工肉類屬高脂肪、高膽固醇、高鈉的食品，內臟亦含大量的脂肪和膽固醇，長期攝取容易引致慢性發炎，增加患肺腺癌或轉移的風險。

長期攝取紅肉或加工肉，容易引致慢性發炎，增患肺腺癌或轉移的風險。（envato）

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5 避免過量維他命A

過量攝取維他命A尤其是動物性食物，或會產生氧化壓力，打破體內自由基和抗氧化劑之間的平衡，導致自由基過多，損害細胞DNA，增加癌變風險，尤其對於吸煙者。

過量攝取維他命A或會產生氧化壓力，損害細胞DNA，增加癌變風險（mali-maeder＠pexels）

6 勿喝過多啤酒、蘋果酒

啤酒、蘋果酒等在發酵過程中，有機會產生亞硝胺類化合物，這類物質與多種癌症包括肺癌相關。此外，酒精進入體內後會代謝為乙醛致癌物，會直接損傷DNA並影響修復機制，減低免疫系統功能，更難消除癌變細胞。

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參考資料：肺活亮、衞生署