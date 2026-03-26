鋅盤淤塞｜專家揭10食物倒水槽易塞生菌！咖啡渣上榜1種最多人犯

許多人於清理廚房時往往會不經意將東西倒入水槽，許多人家中也會於水槽下方安裝「水槽垃圾處理器」，主要功能是將廚餘（如食物殘渣）粉碎並送入下水道系統，從而減少垃圾堆積並防止水槽堵塞。



不過，根據外媒《eatingwell》報導，北美最大的管道、排水溝清潔和水淨化公司「Roto－Rooter」指出，「廚房堵塞」是僅次於馬桶堵塞之第二大問題，不僅如此，水槽下方的下水道管道有很多曲折，讓東西卡於某個彎道，將造成水管堵塞，甚至滋生細菌，專家建議10種食物避免丟入水槽。

10種食物避免丟入水槽

水槽十大NG廚餘食物（01製圖）

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1. 蛋殼

蛋殼相對來說較有重量，容易聚積於下水道低窪處。

2. 油

任何形式的油脂包含，培根、油炸用油等都為水管修繕的「頭號敵人」，即是倒下時為液態，不過，凝固後將會覆蓋管道，引發堵塞。

3. 義大利麵、米飯

專家指出，澱粉類食物於碰水後將成黏糊狀，孔堵住水管。

4. 果皮

許多人會將橘子皮放入處理器除味，也有人會直接將馬鈴薯皮倒入，不過，這些果皮不會被完全粉碎，可能會在管道更深處引發堵塞。

5. 種子

種子質地既小又堅硬，Abrams指出，任何比芝麻種子大一點的東西，都可能卡在零件之間，卡住處理器。

6. 纖維食物

富含纖維素的食物有助腸胃蠕動，不過，Abrams指出，芹菜、蘆筍、玉米皮等含有大量纖維的食物都不宜丟入。

7. 雞皮、豬皮、魚皮等

Abrams指出，雞皮或火雞皮彈性大，無法經由垃圾處理器處理完善，盡量將其丟進垃圾桶。

8. 咖啡渣

常規的咖啡渣通常比較密集且重，將增加堵塞風險。

9. 堅果

我們很難想像你會想把堅果丟進水槽，但如果大量丟進去，它就會變成一大罐花生醬。

10. 寵物飼料

寵物食品無論是濕還是乾，可能都含有一些油性、油膩、黏稠或纖維成分的組合，不宜進入下水道以免堵塞。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：剩菜湯汁不要直接丟水槽！美專家曝10種食物直接倒掉超NG，小心水管堵塞發臭、長滿細菌】

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