黃斑病變｜1種三色椒防黃斑病變最強玉米黃素=蛋黃3倍！最佳4食法

護眼食物｜三色椒很多時用於菜式的點綴，為菜餚潤飾，增加口感和食欲。事實上，三色椒不是虛有其表，也含有豐富的營養素幫助身體維持健康。



營養師呂美寶在Facebook專頁分享護眼飲食心得，三色椒中的黃椒正正能預防病情不能逆轉的黃斑病變。研究發現，「葉黃素」與「玉米黃素」兩種色素有助於預防老年性黃斑部病變。在日常飲食中，較易取得的玉米黃素來源之一就是來自黃椒。

三色椒含有豐富營養素，其中黃椒對保護視力尤有幫助。（Photo-ac）

黃斑病變是什麼？

黃斑部位於視網膜中心，是視覺最敏銳的區域，讓我們能夠閱讀、認人、看清細節。隨著年齡增長，黃斑部會逐漸退化，若病變惡化，中央視力會變得模糊、扭曲，甚至出現黑影。要是黃斑區域的視網膜感光細胞一旦受到破壞，造成的視力受損，是無法逆轉！最壞情況更會導致永久失明。

圖片來源：香港中文大學眼科中心

營養師呂美寶指出，眼睛的黃斑部是視覺神經分布相當密集的區域，黃斑部的健康依賴許多「類胡蘿蔔素」保護，其中「葉黃素」與「玉米黃素」更是有研究實證能有效保護視力。趁早從日常飲食入手，吸收護眼營養。甜椒營養｜維他命C=檸檬3倍！專家教3健康食法、點洗減農藥殘留？

黃斑病變｜葉黃素與玉米黃素 如內置護目鏡

說到護眼食物，很多人第一時間會想到紅蘿蔔等蔬菜。「如果你只吃紅甜椒，卻忽略黃椒和橘色蔬菜，其實等於少了一塊重要的護眼拼圖。」呂美寶營養師在帖文中強調。

她提及，保護黃斑部的兩項關鍵營養素——「葉黃素」與「玉米黃素」，就像眼睛內建的「天然太陽眼鏡」，能夠有助保護眼睛免受氧化及高能量光線傷害，而進食黃椒就能輕鬆得到。

營養師提醒，如果你只紅椒，卻忽略黃椒和橘色蔬菜，其實等於少了一塊重要的護眼拼圖。（Photo-ac）

甜椒處理｜去皮除澀味減脹氣 處理甜椒4招 口感柔軟橫切或直切？

據美國國家衛生研究院NIH（National Institutes of Health）所進行的大型試驗，連續5年（2006年~2012年）追蹤治療逾4200多名年齡介於55至80歲的視網膜黃斑病變（AMD）患者，臨床證實每天口服補充10克葉黃素加上2克玉米黃素 ，並添加Omega-3及綜合維他命，能預防視網膜黃斑病變。而針對中期或單眼晚期的AMD患者，每天適量的補充也能有效延緩病情惡化，並在長期追蹤中展現保護效果。

黃斑病變｜黃椒這樣吃 護眼效果最佳

呂美寶營養師特別提醒：「葉黃素」和「玉米黃素」都是「脂溶性」營養素！這代表如果只是水煮、清蒸、單吃，沒有搭配油脂，身體其實吸收不了多少營養，吃進去了也等於白費；有油才能吸收，懂得配搭才是關鍵！甜椒營養｜降血壓通便護髮根生或熟吃好？新鮮甜椒3特徵2類人慎吃

黃椒最推薦吃法：

1. 黃甜椒炒蛋：雞蛋本身含有油脂和卵磷脂，能幫助吸收玉米黃素，是最簡單的家常菜。

2. 黃甜椒拌炒肉片：加點油快炒，香甜可口。

3. 黃甜椒堅果沙律：切片後拌入橄欖油，撒上杏仁或合桃，清爽又有益。

4. 雜錦烘蛋：將黃甜椒切丁，加入蛋液烤成烘蛋，一次攝取多種營養。

黃椒需要伴油製作料理，才能讓身體吸收到需要的護眼營養。（Photo-ac）

三色椒果肉要飽滿、表皮無坑洞 4大甜椒挑選秘訣

護眼食物排行榜

葉黃素（深綠色蔬菜）含量 1 菠菜（熟） 12.64毫克／100克 2 羽衣甘藍（熟） 8.88毫克／100克 3 萵苣（生） 3.82毫克／100克

玉米黃素（黃橘色食物）含量 1 黃椒（生） 1.67毫克／100克 ２ 蛋黃（熟） 0.59毫克／100克 ３ 粟米（熟） 0.2毫克／100克

黃斑病變｜5種護眼食物

黃椒雖有護眼功效，但不能每天都只吃黃椒。呂美寶營養師亦強調，護眼從來不是單一食物的任務，而是整組營養團隊的合作。她提倡「彩虹飲食法」，將五種食物組合起來，每天攝取不同顏色的天然食物，讓大家能吃到完整、穩定的護眼飲食組合。

採用「彩虹飲食法」，才能食到完整、穩定的護眼營養組合。（Photo-ac）

1. 深綠色蔬菜 葉黃素的主要來源

菠菜、芥蘭、西蘭花等深綠色蔬菜，含有豐富的葉黃素。這是保護黃斑部的重要營養素，建議每天至少吃一碗。

2. 黃橘色蔬菜 玉米黃素的寶庫

黃椒、南瓜、粟米等黃橘色蔬菜，口感清甜，即使不喜歡吃菜的人也能接受，是日常飲食中極佳取得玉米黃素的來源。

3. 枸杞 小小一顆護眼功效強

枸杞含有豐富的玉米黃素，是傳統養生食材。無論是泡茶、煮湯或直接食用，都是簡單方便的護眼選擇。枸杞葉功效｜清肝毒是杞子50倍！抗衰老治失眠防血管硬化6大好處

4. 蛋黃與優質油脂 幫助營養吸收的關鍵

蛋黃本身含有油脂和卵磷脂，能幫助吸收護眼營養素。此外，橄欖油、堅果等優質油脂也是不可或缺的好幫手。

5. 紫色食物——花青素強化眼睛微血管

藍莓、桑椹、茄子等紫色食物含有花青素，有助強化眼睛的微血管健康，為視力提供更全面的保護。

今天去街市，不妨買齊深綠色蔬菜、黃椒、枸杞、雞蛋和藍莓，為自己準備一頓彩虹護眼大餐。視力健康，就是一餐一飯積累下來的成果。