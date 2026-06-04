芒種節氣2026｜濕重心火旺宜吃養心5食物/湯水+4習俗吃點心保平安

芒種2026｜芒種是二十四節氣中的第9個，亦是夏季的第3個節氣，一般在6月5日至7日之間，今年（2026年）是在6月5日。芒種到來代表已正式步入夏天，天氣一熱，流汗便多，易心火旺、損耗心氣，此時便要多吃消暑、護心的食物。



芒種期間，農民們會爭分奪秒的收大麥、小麥等夏季成熟的作物，並開始播種其他的農作物（如水稻）。（magnific）

芒種2026｜芒種意思

俗話說「春爭日，夏爭時」，「爭」代表緊迫感，意味著芒種期間，農民們會爭分奪秒的收大麥、小麥等夏季成熟的作物，並開始播種其他的農作物（如水稻，稻子穀粒上長出的叫細芒），因此，芒種又稱「忙種」。此外，民間非常忌諱這天不下雨，因為人們認為「芒種無雨，山頭無望」，即指有雨，才有好的收成，無雨便沒希望。

6月初，正是青梅成熟的月份，古人便用來煮茶或酒，既消暑又開胃，亦可養心。（magnific）

芒種2026｜芒種4習俗

1. 安苗：麵糰捏祭品 祈求五穀豐收

每到芒種這天，種完農作物後，大家便會舉辦「安苗」的祭祀活動。家家戶戶會用麵糰捏出五穀、六畜（如豬、牛、羊）以及蔬果等形狀，再用蔬果汁染色，做成五彩繽紛的點心供品，來祭祀土地公、汪公（汪華）祈求五穀豐收、平平安安。主要在安徽一帶流行。

2. 煮青梅：煮茶釀酒 消暑養心

6月初，正是青梅成熟的月份，但剛摘下來的青梅又酸又澀。古人便用來煮茶或酒，既消暑又開胃，亦可養心。

3. 吃莙薘菜（豬乸菜）：去火解毒

莙薘菜又叫「君踏菜」，俗稱「豬乸菜」，在浙江寧波一帶較流行。它有清熱解毒、去火等功效，據說在夏天吃，便不會長痱子，能安然度過酷暑。

君踏菜又叫「莙薘菜」，在浙江寧波一帶較流行，有清熱解毒、去火等功效，據說在夏天吃，能安然度過酷暑。（來源：wikipedia）

4. 送別花神：望來年再遇

春迎百花，夏送花神。春天百花盛開所以會迎接花神，到了夏天，百花開始凋零，迎來綠蔭和果實，這時便會舉行送別花神的活動，感謝花神在春天帶來的美麗，亦希望來年再相會。

芒種2026｜養心解暑宜吃5食物

隨著芒種到來，氣溫愈來愈高，易流汗，所以許多人喜歡吹冷氣。但若長時間吹，體內汗液無法散發出來，就容易導致心火旺，易躁，引發胸悶、心悸、疲憊。這時便要吃清熱解暑、養心安神的食物。芒種節氣｜悶熱多雨易失眠心火盛宜吃5食物 中醫推1款茶寧心安神

1. 紅棗：補益心氣、養心血，改善心慌、疲勞氣短。

2. 蓮子（帶芯）：補心脾，蓮子芯清心火，適合易燥、失眠的人。

3. 陳皮：經常吹冷氣易受寒，引起脾胃不適，陳皮可散寒，適合煲湯或泡水。

4. 荷葉：清暑利濕，亦可降血壓、血脂。

5. 冬瓜：有利尿作用，能幫助排出體內多餘水分，改善水腫。

冬瓜：有利尿作用，能幫助排出體內多餘水分，改善水腫，適合夏天吃。（資料圖片）

芒種2026｜去濕降火 推介10款湯水

此外，6月份南方地區會進入一年中雨水最多的時期，濕邪極易入體，導致身體沉重、頭暈腦脹、食欲不振。以下就推薦10款夏季去濕、降火的湯水。

夏天湯水食譜1：黨參淮山螺片湯

夏天湯水食譜｜黨參淮山螺片湯健脾去濕老少咸宜 加蓮子益心寧神

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夏天湯水食譜2：冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯

夏天湯水食譜｜冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯清心降火 1類人外老少皆宜

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夏天湯水食譜3：生脈飲

夏天湯水食譜｜生脈飲解暑提神生津補虛 黨參麥冬3材料1類人慎服

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夏天湯水食譜4：老黃瓜粟米排骨湯

夏天湯水食譜｜老黃瓜排骨湯清熱去濕1類人不宜 瓜皮要不要削？

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夏天湯水食譜5：冬瓜去濕湯

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夏天湯水食譜6：

夏天湯水食譜｜雪梨荷葉薏米湯清熱去濕1類人不宜 加1物効果更強

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夏天湯水食譜7：粟米鬚麥冬淮山湯

夏天湯水食譜｜粟米鬚麥冬淮山湯 去濕利水養陰安神孕婦不宜

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夏天湯水食譜8：南瓜扁豆湯

夏天湯水食譜｜南瓜扁豆湯健脾益氣啱大人小孩 消暑化濕痛風慎服

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夏天湯水食譜9：粟米鬚螺頭瘦肉湯

夏天湯水食譜｜粟米鬚螺頭瘦肉湯健脾補腎消腫 螺頭髒硬點處理？

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夏天湯水食譜10：花旗參冬瓜瘦肉湯

夏天湯水食譜｜花旗參冬瓜瘦肉湯防中暑 清熱益氣適合流汗後飲用

花旗參冬瓜瘦肉湯食譜

參考資料：中國非物質文化遺產網、央視網