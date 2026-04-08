牛皮癬治療｜50歲婦吃蘆薈治20年牛皮癬！蘆薈抗菌護膚4類人不宜

牛皮癬｜銀屑病｜蘆薈功效｜銀屑病俗稱「牛皮癬」，患病後皮膚會變得乾燥、龜裂，發作起來又癢又痛。英國1名50歲婦人Janine Price，就深受其困擾達20年，一直飽受折磨，直到改變了飲食習慣，開始吃蘆薈，郤有驚人變化！



Janine Price，每天早都會上喝一杯蘆薈汁，牛皮癬無復發，體重更減輕了約19公斤。（英國銀屑病協會官網圖片）

牛皮癬｜50歲女吃蘆薈治癒牛皮癬 僅需3個月

據《英國銀屑病協會》網站報道，Janine Price在22歲懷孕期間被診斷出牛皮癬，她的頭皮、膝蓋、手部及手肘等多處出現斑塊狀乾癬。這個疾病嚴重影響到她的日常生活，她嘗試了各種各樣的藥膏和藥水都無效。直到在友人的推薦下，開始嘗試吃蘆薈。

Janine Price表示，她會在每天早上喝一杯蘆薈汁，還會運動、補充維他命D。沒想到僅僅3個月內，乾癬症狀便全然消失，體重更減輕約19公斤，腰圍縮小至26吋，不需要再服用藥物，牛皮癬也沒有再復發過了。

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牛皮癬原因

牛皮癬是因為免疫系統異常，錯誤地攻擊健康的皮膚細胞，導致皮膚過度增生，形成厚厚的銀色皮屑，常見於膝蓋、手肘和頭皮。不具有傳染性，主要因壓力過大、細菌或病毒感染、吸煙、酗酒、季節轉換、乾燥等因數引起。

牛皮癬症狀

牛皮癬患者一般會出現紅色斑塊（如斑片状皮疹）、銀白色鱗屑、皮膚乾燥痕癢、指甲變色等症狀，部分患者甚至會出現牛皮癬關節炎，導致關節腫痛、僵硬。

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蘆薈是一種產於熱帶地區的多肉植物，含有逾75種活性成分，包括維他命、抗氧化劑等。（freepik）

蘆薈功效｜抗菌通便 清熱降火

蘆薈（Aloe Vera）是一種產於熱帶地區的多肉植物，它的透明膠質含有超過75種活性成分，包括維他命、礦物質、氨基酸及抗氧化劑等。無論是外用、內服均有好處，若要食用一定要選可食用的蘆薈，否則會引致嚴重腹痛、嘔吐甚至損傷肝腎。【蘆薈營養】護膚防脫髮治痱滋 5大神奇功效話你知！

【外用】

1. 抗氧化

蘆薈含有豐富的多酚，這是一種強大的抗氧化劑，能清除體內的自由基、延緩老化。此外，多酚與其他活性成分協作，有消炎效果，能抵抗細菌，預防感染。還可加速傷口的癒合速度（如擦傷、燙傷、曬傷等），舒緩蚊蟲叮咬。

蘆薈有消炎效果，能抵抗細菌，預防感染。（資料圖片）

2. 深層補水

蘆薈富含黏多醣、氨基酸及維他命C、E。黏多醣能將水分鎖在皮膚中，改善彈性，並協同維他命發揮抗氧化作用，預防細紋產生。

蘆薈富含黏多醣、氨基酸，能將水分鎖在皮膚中，改善彈性，預防細紋產生。（freepik）

【內服】

3. 通便助消化

蘆薈富含膳食纖維及水分，能促進腸道蠕動。適量的蘆薈有助於平衡腸道菌群，改善便秘問題。

蘆薈富含膳食纖維及水分，能促進腸道蠕動，改善便秘。（freepik）

4. 清熱降火

中醫認為，蘆薈屬寒性，歸入肝、胃、大腸經，具備清熱瀉火的效果，可改善因「熱氣」引起的口舌生瘡、咽喉痛、口苦。

中醫認為，蘆薈具備清熱瀉火的效果，可改善因「熱氣」引起的口舌生瘡、咽喉痛。（freepik）

蘆薈4類人不宜

~孕婦與哺乳期女性

~腎臟病患者

~腸胃脆弱者

~生理期女性



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參考資料：香港銀屑病友會、妙佑醫療國際中心