飲食熱話｜可食用包裝新發現！牛奶蛋白能延緩食品水分流失避氧化

由於消費者對於健康飲食與健康需求的提升,不管是在食品業或是學術界,永續型的包裝材料也成為了發展重點,其中同時也包含可食用的包裝材料開發。

可食用包裝聽起來好像很遙遠的科技,但其實地處台灣,最常見的可食用包裝就是「糯米紙」,不管是在南棗核桃糕、牛軋糖(鳥結糖)等糖果外層,或是冷、熟食都會看到它的身影。

未來需面對過敏原及法規的適用性

即使牛奶蛋白作為可食用包裝,不管是在實用性上或是營養的補充層面上看似前途一片光明,但其實最需要面對的就是過敏原與法規的適用性。

首先,牛奶蛋白是大眾過敏原的其中一項,若是將牛奶蛋白變成通用性的可食用包裝,最先可能面對的問題就是過敏原者不適用,這也同時侷限了牛奶蛋白作為可食用包裝的市場可能性。

而除了過敏原以外,生物性包裝是否能正式使用在市售產品上,也是一項需要面對的挑戰,根據歐盟法規對於食品包裝的定義,若是作為塗層或覆蓋物,可以是食用的生物性材質,但在包裝的定義上,有明確的規範不管是標示、標籤或是包裝材質本身,都不能使用可食用性的生物材料。

在美國食藥署的現有法規上來看,食品包裝的定義包含了對食品產品本身沒有影響的物質、材料與用品,而由於可食用包裝具有可食用的特性,則會被視為食品的一部分,依食品添加物的規範來管制。

不過,即使牛奶蛋白有諸多需要克服的難點,但在可利用性的層面上來看仍相當可觀,若是能真正成為可食用包裝的一員,在規模經濟上來看,也會對食品業帶來更大的利潤與發展空間。

