飲食熱話｜可食用包裝新發現！牛奶蛋白能延緩食品水分流失避氧化

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-04-10 17:02

由於消費者對於健康飲食與健康需求的提升，不管是在食品業或是學術界，永續型的包裝材料也成為了發展重點，其中同時也包含可食用的包裝材料開發。

可食用包裝聽起來好像很遙遠的科技，但其實地處台灣，最常見的可食用包裝就是「糯米紙」，不管是在南棗核桃糕、牛軋糖（鳥結糖）等糖果外層，或是冷、熟食都會看到它的身影。

▼牛奶蛋白作為可食用包裝好處👇👇👇

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未來需面對過敏原及法規的適用性

即使牛奶蛋白作為可食用包裝，不管是在實用性上或是營養的補充層面上看似前途一片光明，但其實最需要面對的就是過敏原與法規的適用性。

首先，牛奶蛋白是大眾過敏原的其中一項，若是將牛奶蛋白變成通用性的可食用包裝，最先可能面對的問題就是過敏原者不適用，這也同時侷限了牛奶蛋白作為可食用包裝的市場可能性。

而除了過敏原以外，生物性包裝是否能正式使用在市售產品上，也是一項需要面對的挑戰，根據歐盟法規對於食品包裝的定義，若是作為塗層或覆蓋物，可以是食用的生物性材質，但在包裝的定義上，有明確的規範不管是標示、標籤或是包裝材質本身，都不能使用可食用性的生物材料。

在美國食藥署的現有法規上來看，食品包裝的定義包含了對食品產品本身沒有影響的物質、材料與用品，而由於可食用包裝具有可食用的特性，則會被視為食品的一部分，依食品添加物的規範來管制。

不過，即使牛奶蛋白有諸多需要克服的難點，但在可利用性的層面上來看仍相當可觀，若是能真正成為可食用包裝的一員，在規模經濟上來看，也會對食品業帶來更大的利潤與發展空間。

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參考資料：Recent advances in microstructure characterization of fried foods: Different frying techniques and process modeling

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：可食用包裝的材料有新發現！牛奶蛋白可塑性高、還能補充營養！】