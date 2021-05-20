入廚貼士｜炒通菜防黑免汆水有妙法　爽口翠綠只需加1種調味料！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-20 19:40

椒絲腐乳通菜、馬拉盞炒通菜...鹹香惹味，不過往往因為炒菜後變黑了，令食慾大減。事實上炒通菜防黑是有方法的！簡單且容易，不用汆水，只需要一樣常見調味料及一個要訣，便能防止炒通菜變黑生鏽。 攝影：余曉彤

通菜，又名蕹菜於夏季當造，分別有水種通菜（水蕹）及泥種通菜（旱蕹），水種通菜顏色較淺及粗身，炒起來相對不容易變黑；泥種通菜顏色較深及莖較硬身，炒起來容易變黑。雖說兩種通菜的變黑程度不一，但仍難逃變黑的縮命，因通菜含有鐵質，炒菜加熱時接觸空氣便會氧化變黑。

通菜，又名蕹菜，分別有水種通菜（水蕹）及泥種通菜（旱蕹）。

若然想炒通菜時防止氧化，坊間都會建議炒前先將通菜汆水，的確汆水過後仍能保持翠綠但擺放數分鐘後竟變黑了，未能達到防黑的目的。其實想炒通菜防黑不需要過多的準備工夫，只需炒時加一樣常見調味料及謹記火候的大小，一碟翠綠的炒通菜即可輕易完成。

記者用了馬拉盞醬炒通菜，因為顏色比較深色。

按圖看炒通菜防黑方法：

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其他炒通菜防黑方法

炒通菜防黑不止有一個方法，雖然炒時白醋的味道會揮發，但如果不喜歡的話可以選擇用另一款食材來預防熱炒時通菜變黑。

【入廚貼士】炒通菜防黑免汆水 起鍋前加一樣材料防「生鏽」

按圖看炒通菜防黑的簡單方法：