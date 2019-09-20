【三文魚食譜】檸檬香草焗三文魚扒清香嫩滑　護眼補腦懶人料理

教煮
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三文魚，是不少人心目中的Super Fish，它富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸和維他命A、D、B等，不但補腦護眼防心血管疾病……還肥美肉嫩，沒有細骨，方便吃，還非常容易處理。只需鹽、胡椒香煎已經很美味，加檸檬和香草焗，錫紙包封，更原汁原味，碟都不用洗便可大吃一餐。

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：潘諾兒

場地提供：City

檸檬香草焗三文魚扒

三文魚扒，是我沒時間，街市又關，又很想吃好的時候的「救星」。街市關了，可在大型超市買到挪威三文魚扒；回家累了，只需把魚扒洗淨加點調味，或放上廚房有的薯仔洋葱等配料，焗約半小時，梳洗更衣後，便有香噴噴的魚扒恭候了。

焗好的魚扒，打開錫紙的一剎那，香氣撲鼻。皆因檸檬和香草的結合，都能為魚扒辟腥去膩，提鮮添香。各種香草都有其獨特性，以上三款都跟魚類配合，當然也可按個人喜好選擇。不過，無論用什麼材料，都需謹記先把魚扒抹乾，才下調味，不然肉質不能好好吸收和弄致水汪汪。伴隨的配材也需切細，容易熟透之餘，也有助魚汁精華的吸收。

按下圖看香草（迷迭香、百里香、牛至）各種特性：

檸檬香草焗三文魚扒食譜

健康小貼士：

三文魚，含豐富的EPA和DHA兩種奧米加3不飽和脂肪酸，有助腦部發展，和減少血管收窄，防止中風、心臟病等心血管問題發生。當中的維化命A、D、B、鐵、抗氧化劑等，能促進眼睛健康、皮膚維持彈性、加強記憶力等。

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檸檬牛油汁香煎三文魚食譜

食譜 檸檬香草焗三文魚扒（焗）
材料

三文魚扒1塊、檸檬1個、小番茄適量、乾葱適量、橄欖油少許

調味料：迷迭香（Rosemary）少許、百里香（Thyme）少許、牛至（oregano）少許、鹽少許、黑胡椒少許
做法 1. 番茄切半、乾葱切半，把2/3個檸檬切片，1/3個留用。
2. 魚洗淨，用廚房紙印乾。預熱焗爐至200度。
3. 灑上鹽、黑胡椒、香草、橄欖油，再擠點檸檬汁，抹勻。
4. 反轉另一面，重複步驟3，醃15分鐘。
5. 把魚、番茄、乾葱放在錫紙上，再放上檸檬片和迷迭香。
6. 再把錫紙覆蓋在上，摺合並密封四邊，放進焗爐焗約15-20分鐘即成。

 

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