糖廠街市集｜免費派植物豬肉餐盒100份　脆皮乳豬最驚喜香脆低卡

植物豬肉（素豬肉）致力發展亞洲市場，香港貴為美食天堂，馳名的叉燒飯、脆皮乳豬、豬肉沙嗲、豬肉燥飯、吉列芝士豚肉餅、麻辣炒豬肉饅頭包、台灣滷肉蘇格蘭蛋等，現在已誕生素食版，並於太古坊糖廠街市集共冶一爐，兼免費試食。

攝影︰尹嘉蔚



由「好燒味」提供的植物豬肉叉燒飯，厚切叉燒配軟糯白飯，滋味無窮。

素食市場蓬勃發展，「本以為不可能，現已成了可能」，初時有人認為植物肉只是曇花一現的新潮食品，幾年來在食客的口碑載道下，植物肉（素肉）包括植物豬肉、植物牛肉、植物雞肉或植物魚柳等，開始進駐了普羅大眾的市場。可能你會認為植物肉的目標旨在茹素人士，然而在講求碳中和、環保概念及保護動物權益的前提下，植物肉想瞄準的目標是群眾口味，這包括了一向喜歡吃肉類的人。

精美的植物豬肉便當盒，免費派發，吸引了眾多市民嘗試。

免費派三款植物豬肉小菜

烹調植物肉的手法多變，可以是煎、炒、煮、炸、焗，以植物豬肉為例，菜餚呈現的方式可見於中式叉燒、脆皮乳豬、獅子頭（肉丸）、燒賣、餃子、沙嗲、梅菜蒸肉餅和肉燥飯，多不勝數，多元的變化讓植物豬肉成了烹飪的萬用食材。若然不擅長下廚又想體驗植物豬肉菜式的饔客們，不妨於本星期到鰂魚涌太古坊糖廠街市集，免費嘗試以植物豬肉做成的各款精美小菜。到場試食的貴賓們，將獲贈由環保餐盒（易於生物降解）盛載的三款植物豬肉小菜，筆者試了以傳統中菜為概念的創意佳餚，包括 Impossible叉燒飯、秘製化皮乳豬伴荷葉夾和紅燒獅子頭烤菜。

由「走肉蔬食研究所」供應的秘制化皮乳豬伴荷葉夾，啖啖肉的植物豬肉配乳豬醬，令人印象深刻。

最令人驚喜是「化皮乳豬」，但用脆皮來形容會更加適合。脆「豬皮」的魔法，將方包塗滿乳豬醬，烘至脆卜卜成焦糖色多士；中層是啖啖肉的植物豬肉，由肉碎搓成肉餅精心烹調而成，底層配荷葉包（台灣稱為刈包）、鮮青瓜片，再來一抹乳豬醬，整體剛好是一口的尺寸，「化皮乳豬」的香味縈迴口腔。

按圖睇本星期到太古坊糖廠街市集，試食植物豬肉便當盒之體驗，由10月4至8日，上午11:00 -下午3:00，每日不同主題，免費派發100份，領略各地的新派植物豬肉料理，派完即止。

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10月4日︰點心主題 （添好運菜肉包、餃子源冬菇香菜植物豬肉餃、尚海人家生煎包）



10月5日︰傳統中菜（好燒味叉燒飯、王家沙花樣年華紅燒獅子頭烤菜、走肉蔬食研究所秘製化皮乳豬伴荷葉夾）



10月6日︰東南亞美食（Namo 羅勒葉豬肉夾餅、印尼餐廳1968香茅豬肉沙嗲、Co Thanh Bánh Cuốn越南粉卷）



10月7日︰日台美食（Check In Taipei植物豬肉燥飯、Awa Awa Taco Rice沖繩風味拌飯、京都勝牛 吉列芝士素豚肉餅）



10月8日︰新派菜式（素年 麻辣炒豬肉饅頭包、Quiero Mas Barceloneta Pork Bombas西班牙大肉丸、Little Bao台灣滷肉蘇格蘭蛋）



植物豬肉不含麩質、硝酸鹽、動物激素及抗生素，與相同分量的豬肉相比，植物豬肉的卡路里少37%、總脂肪少59%、飽和脂肪少39%，並含有 2.7 毫克鐵質，0毫克膽固醇。植物豬肉的可持續性也更高，製造過程中能減少85%用水量、82%土地使用量及73%溫室氣體排放量，但保留了烹煮各式菜餚的美味及酷似豬肉的質感。

錯過了想試食的植物豬肉美食？市民可於10月份在全港超過120間餐廳品嚐多款植物豬肉創意料理，包括Ruby Tuesday香濃豬肉丸意大利幼麵、走肉蔬食研究所秘製化皮乳豬伴荷葉夾、囍公館黑松露豬肉蓮藕餅；此外，百佳超市推出的植物豬肉料理包，包括Impossible紹菜豬肉餃子、脆炸腐皮卷、梅菜蒸肉餅及炒八寶，食「豬肉」食得更健康。

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