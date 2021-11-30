蝦餅食譜｜海苔蝦餅材料簡單　鮮嫩多汁免油炸低卡又解嘴饞！

社員李佳慈在廚藝公社貼文：「紅遍全網~秒殺料理」原來製作海苔蝦餅這麼簡單！今天Cindy來分享這道～超級好吃的秒殺料理，做法簡單零廚藝也可完成！



蝦餅鮮嫩多汁，搭配海苔真是超完美組合！ 一上桌孩子立馬掃光，無敵爆炸好吃！真的太銷魂了啦！大家快跟著Cindy一起來試試這道秒殺料理吧！

海苔蝦餅食譜（按圖看清）

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材料：

- （約可製作8片蝦餅）白蝦一盒（250g）

- 蔥 1根

- 紅蘿蔔 1小塊

- 海苔片 1包

- 熟白芝麻 適量



醃料：

- 豉油 0.5大匙

- 醬油膏 0.5大匙

- 鹽 0.5小匙

- 米酒 1大匙

- 黑胡椒 適量



前置作業：

1. 蔥洗淨後切成蔥花備用。

2. 紅蘿蔔去皮切成小丁備用。

海苔蝦餅（爆料公社授權使用）

做法：

1. 將冷凍白蝦用流水沖一下退冰，去除蝦頭（蝦頭可冷凍下次熬蝦湯使用），再剝掉蝦殼，從蝦背剖開並去除腸泥，蝦仁剁成蝦泥備用。

2. 加入醃料（米酒1大匙、豉油0.5大匙、醬油膏0.5大匙、鹽0.5小匙及適量黑胡椒）攪拌均勻。

3. 再加入適量蔥花及紅蘿蔔丁繼續拌均。

4. 取一片海苔片，挖1小匙蝦泥平鋪在海苔上（蝦泥鋪薄薄一層較容易熟），均勻撒上白芝麻。

5. 起一熱鍋加入1小匙沙律油，將海苔蝦餅（蝦泥那面朝下）煎2分鐘，再翻面煎2分鐘即可起鍋。

小叮嚀：

1. 煎蝦餅時請用中小火，時間也要注意不要太久，否則不小心就會煎焦了!

煎的過程一定要小心注意! 蝦餅很容易就可以熟透了！超級美味的料理分享給大家，希望大家都能成功完成！其他社員回覆：「這是要逼死誰，流口水」、「看起來好好吃噢」、「寫的好詳細，謝謝分享，孩子會很愛♡ (*๓´╰╯`๓)♡」、「流口水了謝謝分享」、「看到就想吃」。

請按下圖睇打出爽彈蝦膠的3大要點：

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】