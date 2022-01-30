素食譜｜芋頭魚旺菜卷素排骨湯圓　大年初一12道開運素菜色香味全

大年初一，有食齋的習俗。有說春節喜慶，殺生不宜。新年第一天吃素，為新一年增添喜慶與祥和，也意在祈福增壽。從現代飲食的發展趨勢來看，素菜、齋菜已不流於味道寡淡，除了更接近大眾口味之餘，賣相愈加吸引。食素也能讓疲勞的腸胃得到休養，這傳統的習俗顯得愈發時尚。



12道素色香味俱全 喜慶祥和賀新年

酸甜芋頭魚

芋頭是最主要材料，調味多是五香粉、鹽、糖及油。第二樣較主要的是澄麵糰，加了澄麵糰的芋頭魚，吃來QQ韌韌，亦是黏合芋蓉的媒介，使芋蓉更緊實不易散開。記得澄麵糰要用熱水來燙，澄麵︰熱水的比例約為1︰0.85。熱水令澄麵的澱粉質糊化，使麵糰亮澤晶瑩，並增加澄麵糰的Q彈韌度。

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酸甜芋頭魚

黃金素魚柳

將急凍素魚塊略微解凍，能掰開不黏連已可，不用等到全面解凍！將素魚柳放在氣炸鍋內，用180°C氣炸約10分鐘，可不用翻面再氣炸，或用焗爐200°C上下火烤10-12分鐘，至金黃酥脆、內外全熱即可。自製粟米忌廉汁其實好簡單，如果有攪拌機就更為簡單。將粟米粒、奶（牛奶或植物奶）攪勻，倒入鍋加熱煮沸，加糖、鮮菇粉調味，加粟粉水埋芡，多加幾匙粟米粒，比罐頭現成的更健康。

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黃金素魚柳

燜素鮑魚

要冬菇變鮮鮑，全靠一支牙籤及幾下十字刀成全。建議大家用乾冬菇，因為冬菇的香味更濃郁，先沖淨乾冬菇， 用清水浸泡一晚，待完全發起脹身，剪走菇蒂，鎅十字刀，反起冬菇穿牙籤定型，形狀如鮑魚，素食者可用素蠔油來燜。

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燜素鮑魚

金沙素魷魚圈

以炸的方式烹調素魷魚圈，更酥脆的秘訣是啤酒麵糊製麵衣，比一般用水開成的麵糊，啤酒讓麵糊更輕盈。第一次炸起的杏鮑菇見微黃色可先撈起，等炸油聲音靜止，代表油溫再次提升，便第二次覆炸杏鮑菇，色澤金黃濃豔。

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金沙素魷魚圈

千張旺菜卷

將兩片旺菜放在千張，放入炒過的餡料捲好，包餡時要盡量裹緊食材，成品的口感更紮實，賣相更佳，將旺菜卷放在碟上，放入蒸鍋，用大火蒸5分鐘，開蓋，淋上醬汁，最後才淋芡汁能添色增味之餘，也避免旺菜卷在清蒸時出水太多。

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千張旺菜卷食譜

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南乳粗齋

南乳粗齋又名「溫公粗齋」，按照傳統，在年三十晚上的12點前，要煮一大鍋齋菜供佛，祈求來年福報，供佛後可以享用齋菜。華人過年傳統也於大年初一茹素不殺生，願新年風調雨順。

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南乳粗齋食譜

上湯浸萵筍

萵筍，主要食用部份是莖，削掉粗糙偏硬的外皮後，碧綠色帶些許通透的部分口感細嫩，顏色如翡翠。

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上湯浸萵筍食譜

上湯瑤柱翠玉瓜

素人不吃瑤柱，利用切成細細碎碎的金菇來模仿，既有鮮菇味，既視感亦齊。上湯瑤柱翠玉瓜， 是30分鐘的簡單家常菜，不止有翠玉瓜、上湯及白麵，還有明目的杞子，簡單便宜的食材湊合起來促成一道上菜。

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上湯瑤柱翠玉瓜

南瓜蒸素排骨

素排骨，在製作過程上不算困難，將醃好的素豬肉包住牛蒡條，將兩端位置騰空些許，塑成骨頭模樣便成。包好一件接一件素排骨之後，開一小鍋油燒滾至160°C，只要放入筷子見小氣泡不斷冒出，感到筷子有點震動，放入素排骨炸2分鐘，不用撩撥，由它們炸上半分鐘。南瓜宜切細件一些，一來縮短蒸的時間配合已熟了的素排骨，二來遷就整體賣相，當然一口一件更有食趣。

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南瓜蒸素排骨

素生炒骨

素生炒骨用植物食材扮「骨」再配「肉」，要夾起來似「排骨」，不妨善用「油炸鬼」來扮鬼扮馬，中間穿條「骨」︰淮山、芋頭、薯仔、蓮藕與牛蒡也適合，炸過夠脆，吃來爽口，皮脆肉滑，連骨通吃，啖啖滿足。

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素生炒骨食譜

桂花糖山藥

桂花糖，方便的可使用現成的桂花蜜製作，也可以自製簡單的桂花糖，乾桂花，加麥芽糖、砂糖、少少鹽，用大火蒸，拌勻後便成桂花糖漿，澆在山藥上一起享用。準備連煮不用30分鐘，放涼或放入雪櫃後冷凍享用更美味。

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桂花糖山藥食譜

芝麻湯圓

用暖水搓粉；秘訣（二）用生熟粉糰搓成的湯圓皮拉展力更強更保濕，煮熟後的湯圓口感更煙韌。芝麻流心餡用室溫牛油搓成，牛油令芝麻更滑更香、更流心及閃亮。記得搓好的餡心先放入雪櫃冷凍才使用。

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芝麻湯圓食譜

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