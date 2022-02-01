Gigi教煮｜黃淑儀處理乾冬菇6貼士　提鮮辟味3材料菇蒂全用不浪費

燜冬菇、釀冬菇、或是切碎作為配料，冬菇的吃法五花八門，既可以是簡單的家常菜，也是帶有喜慶的賀年菜。將冬菇浸至軟身需時，Gigi姐黃淑儀在自己的YouTuber頻道分享一次過處理大量冬菇的方法，那麼下一次急需冬菇宴客或自煮時，便可省卻浸發時間。



花菇「爆花」愈多愈矜貴

Gigi姐在片段中所用的是花菇，表面帶有龜裂爆花的紋理，「爆花」愈多則愈貴，售價約$800/斤。Gigi姐表示冬菇的大小尺寸隨你喜歡，她自己愛用一口菇，大小吃起來剛剛好，至於她認為帶有香氣、厚身、摸上手有質感便屬好的冬菇。市面主要有日本及中國產的冬菇，日本的原木花菇，菇紋明顯；中國出品的菇紋較淺。家常用作煲湯及燘煮，一般冬菇貨色已經足夠。

黃淑儀（Gigi姐）在自己的YouTuber頻道分享一次過處理大量冬菇的方法。（YouTube@《Gigi煮嘢》截圖）

菇蒂不浪費 煲湯煮麵提鮮入味

烹煮冬菇菜式時，蒂頭常常都被棄掉，然而Gigi姐認為一次過棄掉半斤的蒂頭實在太可惜，因此她建議將剪掉的蒂頭留下，放入密實袋並放於冰格儲存，在煲湯煮麵時加入少量便可以將湯頭的味道大大提升。

將剪掉的蒂頭留下，在煲湯煮麵時加入少量便可以將湯頭的味道大大提升。（YouTube@《Gigi煮嘢》截圖）

請按圖看處理乾冬菇步驟和貼士：

+ 13

延伸閱讀：Gigi教煮｜黃淑儀處理乾瑤柱5貼士 浸水超錯先泡油味道更甘香！